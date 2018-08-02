В Обнинске задержали наркодиллера

02.08.2018 08:41 152

Полицейские Обнинска задержали 39-летнего местного жителя за незаконный оборот наркотиков.

Гражданин давно был на подозрении, сообщает региональная пресс-служба УМВД. При обыске у него дома нашли три разных наркотика, общим весом более полутора килограмма. По оперативной информации, препараты предназначались для распространения среди жителей Обнинска.

Подозреваемый задержан, ведется следствие.