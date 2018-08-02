В Обнинске задержали наркодиллера

Полицейские Обнинска задержали 39-летнего местного жителя за незаконный оборот наркотиков.
Гражданин давно был на подозрении, сообщает региональная пресс-служба УМВД. При обыске у него дома нашли три разных наркотика, общим весом более полутора килограмма. По оперативной информации, препараты предназначались для распространения среди жителей Обнинска.
Подозреваемый задержан, ведется следствие.
|
Четверо пострадали и двое погибли на дорогах за прошедшие сутки 02.08.2018 09:40
Кировский полицейский отказался от взятки 02.08.2018 09:22
Полиция отыскала пропавшего отца по просьбе сына 02.08.2018 09:05
Мошенники обокрали пенсионера под видом работников Горгаза 02.08.2018 08:51
Похититель неисправного автомобиля задержан по горячим следам 02.08.2018 08:24
В аварии в Мосальском районе пострадали люди 02.08.2018 08:12
Корь отступила из Боровского района 02.08.2018 08:00
Калужане оценят молдавские фрукты 02.08.2018 07:00
Судебные приставы денег не берут 01.08.2018 21:00
В поселке Обнинское люди снова покупают воду 01.08.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
Крыло R Opel Omega B универсал
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: