ДТП довело водителя до невроза

31.07.2018 10:26 373

«Ниссан» и «Шевроле» столкнулись в Кременках в понедельник около 19:00 сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

По предварительным данным инспекторов, водитель «Ниссана» поворачивал налево и не пропустил ехавшую по прямой «Шевроле».

ДТП довело водителя «Шевроле» до ситуационного невроза. У него также диагностировано сотрясение головного мозга. У пассажирки этой машины - ушиб лица и рваная рана губы, у водителя «Ниссана» - равная рана уха.