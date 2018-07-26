Калужские пенсионеры встали на защиту микрорайона

26.07.2018 08:30 1269

Пенсионеры Малинников объединились в народную дружину и помогают полиции.

Каждый вечер «Ольговские ветераны» совершают обход микрорайона, ратуя за его чистоту и моральный облик. В обязанности пенсионеров не входит задержиние нарушителя, они проводят воспитательные беседы: с местными алкоголиками, с шумными подростками, с курящими на детских площадках несознательными гражданами.

На сегодняшний день отряд насчитывает 16 человек, и если раньше он состоял из одних женщин, теперь к ним присоединились и мужчины.

Как отмечают в дежурной части полиции, за время работы «Ольговских ветеранов» количество заявлений о правонарушениях заметно сократилось, сообщает пресс-служба МВД.