Калужские пенсионеры встали на защиту микрорайона

Пенсионеры Малинников объединились в народную дружину и помогают полиции.
Каждый вечер «Ольговские ветераны» совершают обход микрорайона, ратуя за его чистоту и моральный облик. В обязанности пенсионеров не входит задержиние нарушителя, они проводят воспитательные беседы: с местными алкоголиками, с шумными подростками, с курящими на детских площадках несознательными гражданами.
На сегодняшний день отряд насчитывает 16 человек, и если раньше он состоял из одних женщин, теперь к ним присоединились и мужчины.
Как отмечают в дежурной части полиции, за время работы «Ольговских ветеранов» количество заявлений о правонарушениях заметно сократилось, сообщает пресс-служба МВД.
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