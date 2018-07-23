Лекция по градостроению пройдет в ИКЦ

23.07.2018 20:09 309

Открытая лекция архитектора-градостроителя Ильи Заливухина и эксперта Татьяны Полиди пройдет во вторник, 24 июля, в расположенном в ИКЦ лектории Точки Кипения, сообщили организаторы мероприятия.

На лекции планируют обсудить вопросы: Какие экономические стимулы у процесса реновации города и где найти на него деньги? Какие территории должны войти в пилотные проекты? Как управлять процессами реновации?

Вход на лекцию после регистрации на сайте https://leader-id.ru/event/10100/