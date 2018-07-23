Казаки будут охранять малоярославецкие общежития от пожаров

23.07.2018 16:47 114

Территории общежитий в Малоярославце будет охранять казачье общество, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующий договор уже заключен.

Как сообщалось ранее, общаги на улице Загородной Малоярославца горят регулярно. Только с начала месяца там полыхали пять заброшенных зданий. В огне, к счастью, никто не пострадал.

Дома готовятся к сносу и после проведения торгов, эта территория будет передана под жилую застройку.