Калужан приглашают поучаствовать в конкурсе на лучшую социальную секламу

18.07.2018 09:00 315

С 12 июля по 15 августа 2018 года в Калужской области пройдет конкурс социальной рекламы «Любимый наш Калужский край». Цель конкурса - разработка слоганов экологической и патриотической направленности, для использования на информационных баннерах города Калуги и области.

Принять участие в конкурсе может любой житель Калужской области. Для участия достаточно заполнить заявку, перейдя по ссылке. Каждый участник будет награжден дипломом от Министерства природных ресурсов и экологии.

Подробнее по ссылке