Калужанам предложили придумать слоганы для патриотической наружной рекламы

Региональное министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс соцрекламы «Любимый наш Калужский край». В рамках него калужанам предлагают придумать слоганы экологической и патриотической направленности. Слоганы-победители будут использоваться на информационных баннерах Калуги и прилегающих территориях.
- Цель проведения: привлечение внимания к экологическим и патриотическим проблемам, повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа области, - говорится в сообщении минэкологии.
Заявки принимаются до 15 августа по ссылке: «Прием заявок».
Номинаций у конкурса две:
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