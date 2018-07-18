Калужанам предложили придумать слоганы для патриотической наружной рекламы

Региональное министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс соцрекламы «Любимый наш Калужский край». В рамках него калужанам предлагают придумать слоганы экологической и патриотической направленности. Слоганы-победители будут использоваться на информационных баннерах Калуги и прилегающих территориях.

- Цель проведения: привлечение внимания к экологическим и патриотическим проблемам, повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа области, - говорится в сообщении минэкологии.

Заявки принимаются до 15 августа по ссылке: «Прием заявок».

Номинаций у конкурса две:

«Лучший слоган экологической направленности»

«Лучший слоган патриотической направленности»

Уважаемые читатели! А какой слоган вы бы предложили разместить на инфомрационных баннерах? Пишите в комментариях.