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Калужанам предложили придумать слоганы для патриотической наружной рекламы

18.07.2018 09:35 9 386 Сергей ПЕТРОВ
Калужанам предложили придумать слоганы для патриотической наружной рекламы

Региональное министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс соцрекламы «Любимый наш Калужский край». В рамках него калужанам предлагают придумать слоганы экологической и патриотической направленности. Слоганы-победители будут использоваться на информационных баннерах Калуги и прилегающих территориях.

- Цель проведения: привлечение внимания к экологическим и патриотическим проблемам, повышение узнаваемости и формирование положительного имиджа области, - говорится в сообщении минэкологии.

Заявки принимаются до 15 августа по ссылке: «Прием заявок».

Номинаций у конкурса две:

  • «Лучший слоган экологической направленности»
  • «Лучший слоган патриотической направленности»
Уважаемые читатели! А какой слоган вы бы предложили разместить на инфомрационных баннерах? Пишите в комментариях.


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Тэги: общество
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