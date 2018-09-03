В детские сады и школы разрешили принимать детей без прививки от кори

Как мы рассказывали, 1 сентября родители калужских школьников, не имеющих прививку от кори, получили уведомления о временном отстранении детей от занятий по причине «неблагополучной эпидемиологической обстановки в отношении кори на территории Калужской области».

Летом подобные ограничения коснулись детей дошкольного возраста: их отказывались принимать в детские сады. При этом руководители образовательных учреждений, где были выданы подобные документы, ссылаются на п.2 статьи 5 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», а также на постановление Главного санитарного врача Калужской области от 28.06.2018 г. «Об усилении мер по профилактике кори в Калужской области».

Введённые ограничения вызвали волну возмущения со стороны родителей, чьи дети вынужденно оказались за бортом школ и детских садов. Они считают, что постановление главного санитарного врача региона нарушает ряд федеральных законов – в частности, о добровольном характере вакцинации и праве детей на обязательное школьное образование.

Ещё 30 августа в Аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области была направлена соответствующая жалоба, которую подписали 15 человек.

Родителей школьников возмутил также тот факт, что информация об ограничительных мерах была доведена до них только в первый день нового учебного года, а не заранее. Тогда у них была бы возможность привить детей во время летних каникул, и к началу образовательного процесса у школьников уже сформировался бы иммунитет против болезни.

Около часа назад стало известно, что в постановление главного санитарного врача Калужской области внесены изменения. Пункт 3.11: «Не допускать в образовательные организации и оздоровительные учреждения детей без документально подтвержденного прививочного анамнеза против коревой инфекции. Срок: вплоть до особого распоряжения» - исключён.

В пункт 4.1 внесены изменения. Теперь он звучит так: «Не допускать в образовательные организации и оздоровительные учреждения Калужской области, независимо от вида и формы собственности, в случае возникновения очага коревой инфекции, детей без документально подтверждённого прививочного анамнеза против коревой инфекции».

Иными словами, доступ не привитых от кори детей в детские сады и школы ограничат в том случае, если там будут зафиксированы случаи этого заболевания.