В Калуге школьникам, не привитым от кори, запретили ходить на учёбу

В нескольких образовательных учреждениях Калуги запретили приводить в школу детей, не прошедших вакцинацию от кори по причине «неблагополучной эпидемиологической обстановкой в отношении кори на территории Калужской области».

Родителей уведомили об этом 1 сентября ибо в устной форме, либо письменно. Правда, в некоторых школах уведомления раздали без подписи руководителя и печатей.

Как долго продлится запрет, неизвестно. В уведомлениях по этому поводу сказано следующее: «Данные требования обусловлены высокой вероятностью заноса коревой инфекции в МБОУ г. Калуги и действуют до стабилизации эпидемической обстановки по заболеваемости кори на территории Калужской области».

Напомним, ранее не привитым от кори детям на основании Постановления Главного государственного санитарного врача по Калужской области «Об усилении мер по профилактики кори», датированном 28 июня, запретили посещать детские сады.

Этот документ вызывает массу вопросов у родителей, чьи дети вынужденно оказались за бортом школ и детских садов. Проконсультировавшись с юристами, они пришли к выводу, что постановление противоречит федеральному законодательству, в частности, статье 5 ФЗ № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которая даёт право на отказ от профилактических прививок.

«Федеральным законом № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 51 п.6) действительно установлено: главные государственные санитарные врачи и их заместители имеют полномочия при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, выносить мотивированные постановления о введении (отмене) ограничительных мероприятий (карантина) в организациях и на объектах, - разъясняют юристы. – Однако корь не входит в законодательно утверждённый перечень инфекционных заболеваний, при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия».

Кроме того, родители, получившие уведомления о временном отстранении непривитых школьников от занятий, считают, что данный запрет нарушает право их детей на образование. При этом они ссылаются на часть 5 статьи 66 ФЗ № 273, согласно которой начальное, основное и среднее образование в нашей стране являются обязательными.

Часть родителей, чтобы разрешить проблему, склоняется к тому, чтобы привить детей от кори. Кстати, в ряде образовательных учреждений на следующей неделе будет проводиться вакцинация от этого заболевания.

Другие родители говорят, что делать прививки детям не планируют и будут дожидаться снятия запрета на допуск к занятиям. Некоторые калужане уже обратились с жалобами в прокуратуру, аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области, региональное Управление Роспотребнадзора, требуя отменить Постановление Главного санитарного врача по Калужской области от 28 июня.

Согласно данным калужского Роспотребнадзора, в первом полугодии 2018 года в нашем регионе было зарегистрировано 75 случаев кори, из которых 49 – у детей в возрасте до 14 лет. Это превышает средний показатель по РФ в 6 раз. До этого случаи заболевания корью в последний раз регистрировались в нашей области в 2015 году.

Между тем в начале августа ТРК «Ника» со ссылкой на региональный Роспотребнадзор сообщила о том, что вспышка кори в Калужской области ликвидирована. Последний случай данного заболевания был зафиксирован 12 июля, он носил единичный характер. Тяжёлых и летальных случаев кори не зафиксировано.

По имеющимся у нас данным, в начале следующей недели в областной администрации состоится совещание, посвящённое заболеваемости корью.