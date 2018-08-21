Мест нет: в Калуге закончились вакансии для учителей

В понедельник, 20 августа, на планёрке в горуправе обсудили готовность калужских школ к новому учебному году.

В частности, начальник Управления образования Ольга ЛЫТКИНА отметила, что в школах Калуги вакансий для учителей нет.

В перспективе – до 2025 года - могут потребоваться 150 учителей начальной школы и 200 преподавателей различных дисциплин: физики и математики, русского языка и литературы, биологии и химии. Но только в том случае, если пожилые педагоги уйдут на пенсию.

- Многие учителя работают на полторы ставки, - пояснила Лыткина. – Если посмотреть реально на проблему, у нас есть небольшая потребность (порядка пяти-семи) языковых педагогов – французского и немецкого. В рамках программы «Учитель для России» к нам приезжают педагоги из других регионов.

Всего же в этом году в школах города стали работать 64 молодых учителя.

- Не все остаются. Девушки замуж выходят, уезжают в другие города. Бывает, человек поработает год, а потом понимает, что это не его, - объяснила Лыткина. - До 17 % [молодых] учителей уходят. Но были примеры, когда они и возвращались.

Ранее министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ также отметил, что серьёзной кадровой проблемы в школах региона не наблюдается. Тем не менее в ряде школ в области требуются педагоги начальных классов и учителя физики.

- Но мы, конечно, закроем эти вакансии, - подчеркнул Аникеев.

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