Двоих школьников удалили с ЕГЭ по математике. Об этом в среду, 6 июня, нашему порталу рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.
Выпускник в Людиновском районе попытался воспользоваться мобильным телефоном, а выпускница в Дзержинском – бумажной шпаргалкой.
Поскольку это был экзамен по профильной математике, сдать его нарушители смогут только в следующем году.
О том, были ли выявлены нарушения во время проведения ЕГЭ по русскому языку 6 июня, станет известно позже.
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