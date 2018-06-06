Двоих школьников удалили с ЕГЭ по математике. Об этом в среду, 6 июня, нашему порталу рассказал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

Выпускник в Людиновском районе попытался воспользоваться мобильным телефоном, а выпускница в Дзержинском – бумажной шпаргалкой.

Поскольку это был экзамен по профильной математике, сдать его нарушители смогут только в следующем году.

О том, были ли выявлены нарушения во время проведения ЕГЭ по русскому языку 6 июня, станет известно позже.