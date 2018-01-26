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Калужское образование в цифрах

26.01.2018 14:37 2 832 Иван Романов
Калужское образование в цифрах

В преддверии Татьяниного дня, который  отметили 25 января, мы посмотрели, что представляет собой сегодня калужское образование в цифрах. Столько человек в этом году отметили День студента, где они учатся и не только. Публикуем эти данные на этой странице.

13 образовательных организаций высшего образования, в том числе - 1 государственный вуз (КГУ им. К.Э. Циолковского) и 8 филиалов государственных вузов, 2 негосударственных вуза и 2 филиала негосударственных вузов.

23 774 студента учатся в Калужских вузах (по состоянию на 2018 учебный год), из них 6 498 - первокурсники.

16 000 cтудентов, из которых 4250 человек - первокурсники, учатся в учреждениях среднего профессионального образования - колледжах, техникумах и т.д.

55 тысяч рублей можно получить за победу в конкурсе «Студент года». В этом году почетного звания удостоилась Анастасия Кузнецова, студентка 3-го курса института психологии КГУ им. К.Э. Циолковского.

7  вернее, 6,9 миллиарда рублей. В такую сумму обойдется строительство Калужского инновационного кампуса филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана. Кампус появится на Правом берегу. Его проект предусматривает строительство комплекса общежитий на 2 тыс. 790 человек, трех учебно-административных корпусов, многофункционального административного здания с общественно-административным центром, столовой для преподавателей и студентов, а также спорткомплекса с открытым стадионом на 500 мест и досугового центра с киноконцертным залом.

3 многофункциональных центра прикладных квалификаций работают в регионе. Они занимаются подготовкой кадров для наиболее динамичных областей экономики региона:

Ресурсный центр в области строительства в Калужском коммунально-строительном техникуме имени И.К. Ципулина, Ресурсный центр подготовки и переподготовки кад­ров для автомобильной промышленности в Калужском техническом колледже.

Многофункциональный центр прикладных квалификаций в области сельского хозяйства в Губернаторском аграрном колледже.

77-е место среди 89 классических университетов занимает Калужский государственный университет в Национальном рейтинге вузов России. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом. В нашем вузе 43,3% выпускников получают направления на работу, а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет 5,06%.

В тройке лидеров в рейтинге классических университетов - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

11 раз в этом году была вручена награда Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой», которая учреждена в память о выдающемся организаторе и руководителе науки в России, почетном гражданине Калужской области княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Почетный знак вручается девушкам и женщинам — студенткам вузов, аспиранткам, докторанткам, проживающим на территории Калужской области, которые являются победителями ежегодного областного конкурса, за успехи в фундаментальных или прикладных научных исследованиях, имеющим научные публикации, а также добившимся высоких успехов в учебе. Награду за 2017 годы получили 6 студенток.
86,7% одиннадцатикласников справились с профильным экзаменом по математике в прошлом году. В 2016-м показатель был ниже - 82,1%. Минимальный порог при этом не смог преодолеть 341 человек - это 13,3%. В прошлом году показатель был выше - 17,8%. В ЕГЭ по математике базового уровня участвовали 3807 человек. Успешно сдали экзамен 98,7% выпускников. В прошлом году таких было 97,9%. Неудовлетворительную оценку получили 1,3%, в 2016 году - 2%.


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Автор:

Иван Романов 
Тэги: образование вузы мгэу

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