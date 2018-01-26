Калужское образование в цифрах

77-е место среди 89 классических университетов занимает Калужский государственный университет в Национальном рейтинге вузов России. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом. В нашем вузе 43,3% выпускников получают направления на работу, а доля средств от коммерциализации интеллектуальных продуктов составляет 5,06%.

В тройке лидеров в рейтинге классических университетов - Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и Национальный исследовательский Томский государственный университет.