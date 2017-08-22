Дерево славы образования появилось в Малоярославце

В понедельник, 21 августа, в Малоярославце у отдела образования районной администрации открыли Дерево славы образования. Оно украшено фотографиями лучших учеников и заслуженных педагогов. В центре дерева восседает Кот учёный.
- Дерево славы образования звучит немного странно, - пишут местные жители в соцсетях. - Но выглядит красиво. И оно кружится под ветром, как флюгер.
Фото: Анастасия Кондратова.
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