Новые учебные планы для гимназистов: детей не будут «пытать» естествознанием

Во вторник, 13 июня, в гимназии № 19 г. Калуги состоится ещё одно собрание для родителей учащихся 9-х классов. На встрече специалисты Управления образования города представят учебные планы, по которым их дети будут учиться в 10-м классе. Именно этот документ – точнее, его отсутствие – стал причиной конфликта между школьной администрацией и родителями девятиклассников.

Как мы рассказывали, тему обучения детей в старших классах мамы и папы гимназистов подняли ещё в начале этого учебного года. В частности, они обратились к директору гимназии Ольге АБАКУМОВОЙ с просьбой провести среди детей мониторинг по выбору профильного направления в 10–11-х классах и по его содержанию. Также родители просили заменить во всех профильных направлениях предмет «Естествознание» на физику, химию, биологию и дать детям возможность изучать второй иностранный язык на любом из профилей.

После того как директор гимназии несколько раз проигнорировала эти обращения, родители написали письма в различные инстанции: Управление образования и профильное министерство, губернатору, областному прокурору и даже в федеральный минобр.

24 апреля мамы и папы девятиклассников встретились с заместителем губернатора Николаем Калиничевым и министром образования и науки Александром Аникеевым. Чиновники пообещали решить проблему в ближайшее время. 28-го числа уже в гимназии состоялось собрание с участием начальника Управления регламентации образовательной деятельности Владимира Тылкина.

Ещё одна встреча с участием специалистов сферы образования прошла 15 мая. Присутствовавшая на ней заместитель начальника Управления образования Калуги Альбина БОБРОВА пообещала подумать над решением проблемы и сообщить об этом родителями на повторном собрании.

- Новые учебные планы готовы. Они находятся на согласовании в областном Управлении по контролю и надзоры в сфере образования, - прокомментировала нам Альбина Боброва в среду, 7 июня. – Родителей мы ознакомим с ними на собрании во вторник, 13 июня. При формировании планов мы исходили только из выбора детей, хотя учесть все пожелания нереально. Например, один ребёнок выбрал четыре профильных предмета: физику, математику, химию и биологию. Это абсолютно два разных профиля – физико-математический и биолого-химический. Очень большая нагрузка для ребёнка. Подобные пожелания мы, конечно, не рассматривали. Ребёнок должен будет выбрать один из двух профилей.

Русский язык дети смогут изучать в двух вариантах: либо как профильный, либо с расширением программы на 100%, то есть вместо одного часа в неделю школьники будут заниматься два часа.

Помимо этого, десятиклассникам решили не навязывать изучение естествознания – на этот предмет в гимназии практически не было спроса. Также учащиеся гимназии смогут изучать второй иностранный язык с возможностью получения оценки в аттестат.

- Второй иностранный язык будет рассматриваться как элективный учебный предмет в объёме двух часов в неделю. Это немало, - пояснила Альбина Боброва. – Его смогут посещать все желающие, будь то один человек или 12.

Таким образом обучение в старших классах будет вестись по 4 направлениям: физико-математическое, биолого-химическое, социально-гуманитарное, социально-экономическое.

- Мы даём детям возможность изучения 7 профильных предметов. Редкая школа может её предоставить, - подчеркнула заместитель начальника Управления образования. – Мы также рассматриваем возможность формирования универсальной группы (группа, в которой ведётся обучения по общеобразовательной программе. – Прим. ред.). Но, по нашим данным, обучаться в ней на данный момент хочет всего один ребёнок.