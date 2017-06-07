Глас народа
Четверг, 08 июня
62.65 / 65.00
$ 55.53 / 57.78
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Образование

Новые учебные планы для гимназистов: детей не будут «пытать» естествознанием

07.06.2017 16:12 9 2165 Оксана КОЛОСОВА
Новые учебные планы для гимназистов: детей не будут «пытать» естествознанием

Во вторник, 13 июня, в гимназии № 19 г. Калуги состоится ещё одно собрание для родителей учащихся 9-х классов. На встрече специалисты Управления образования города представят учебные планы, по которым их дети будут учиться в 10-м классе. Именно этот документ – точнее, его отсутствие – стал причиной конфликта между школьной администрацией и родителями девятиклассников.

Как мы рассказывали, тему обучения детей в старших классах мамы и папы гимназистов подняли ещё в начале этого учебного года. В частности, они обратились к директору гимназии Ольге АБАКУМОВОЙ с просьбой провести среди детей мониторинг по выбору профильного направления в 10–11-х классах и по его содержанию. Также родители просили заменить во всех профильных направлениях предмет «Естествознание» на физику, химию, биологию и дать детям возможность изучать второй иностранный язык на любом из профилей.

После того как директор гимназии несколько раз проигнорировала эти обращения, родители написали письма в различные инстанции: Управление образования и профильное министерство, губернатору, областному прокурору и даже в федеральный минобр.  

24 апреля мамы и папы девятиклассников встретились с заместителем губернатора Николаем Калиничевым и министром образования и науки Александром Аникеевым. Чиновники пообещали решить проблему в ближайшее время. 28-го числа уже в гимназии состоялось собрание с участием начальника Управления регламентации образовательной деятельности Владимира Тылкина.

Ещё одна встреча с участием специалистов сферы образования прошла 15 мая. Присутствовавшая на ней заместитель начальника Управления образования Калуги Альбина БОБРОВА пообещала подумать над решением проблемы и сообщить об этом родителями на повторном собрании.  

- Новые учебные планы готовы. Они находятся на согласовании в областном Управлении по контролю и надзоры в сфере образования, - прокомментировала нам Альбина Боброва в среду, 7 июня. – Родителей мы ознакомим с ними на собрании во вторник, 13 июня. При формировании планов мы исходили только из выбора детей, хотя учесть все пожелания нереально. Например, один ребёнок выбрал четыре профильных предмета: физику, математику, химию и биологию. Это абсолютно два разных профиля – физико-математический и биолого-химический. Очень большая нагрузка для ребёнка. Подобные пожелания мы, конечно, не рассматривали. Ребёнок должен будет выбрать один из двух профилей.

Русский язык дети смогут изучать в двух вариантах: либо как профильный, либо с расширением программы на 100%, то есть вместо одного часа в неделю школьники будут заниматься два часа.

Помимо этого, десятиклассникам решили не навязывать изучение естествознания – на этот предмет в гимназии практически не было спроса. Также учащиеся гимназии смогут изучать второй иностранный язык с возможностью получения оценки в аттестат.

- Второй иностранный язык будет рассматриваться как элективный учебный предмет в объёме двух часов в неделю. Это немало, - пояснила Альбина Боброва. – Его смогут посещать все желающие, будь то один человек или 12.  

Таким образом обучение в старших классах будет вестись по 4 направлениям: физико-математическое, биолого-химическое, социально-гуманитарное, социально-экономическое.  

- Мы даём детям возможность изучения 7 профильных предметов. Редкая школа может её предоставить, - подчеркнула заместитель начальника Управления образования. – Мы также рассматриваем возможность формирования универсальной группы (группа, в которой ведётся обучения по общеобразовательной программе. – Прим. ред.). Но, по нашим данным, обучаться в ней на данный момент хочет всего один ребёнок.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: образование школа ольга абакумова альбина боброва

Еще новости из рубрики «Образование»

Будущих второклассников 6-й школы переводят во вторую смену – родители возмущены 02.06.2017 14:43

Битва за учебные планы 30.05.2017 12:05

ЕГЭ стартовал для 4625 жителей Калужской области 29.05.2017 12:01

В калужской школе за продлёнку запросили 6 тысяч рублей 25.05.2017 16:44

1400 выпускников: в Калуге прозвенели последние звонки 25.05.2017 16:16

06.06.2017 17:28 1235 25
06.06.2017 15:55 827 4
05.06.2017 23:28 1419 12
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 9 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 08 июня, 19:00
Открытие летней террасы ресторана La Grillade
Four Points by Sheraton
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец

Для детей

чт 08 июня, 11:00
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 10 июня, 13:00
Детский праздник "День России"
Панорама, ТЦ
сб 10 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 10 июня, 14:00
Мастер-класс "Капкейки"
АртНуво, Художественная студия

Концерты

чт 08 июня, 18:00
Концерт "Лето №18"
Филармония
чт 08 июня, 18:00
Концерт "Задорный русский танец"
Гостиные ряды
пт 09 июня, 18:00
Концерт "Храбрый щенок"
Гостиные ряды
чт 08 июня, 19:00
Концерт вокальной музыки
Дом музыки

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46