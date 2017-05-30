Битва за учебные планы

В одном из лучших образовательных учреждений Калуги - гимназии № 19 - назревает конфликт, каких здесь никогда не было. По одну сторону баррикад оказалась школьная администрация, по другую - родители старшеклассников.

Кот в мешке

Первые тревожные звоночки прозвучали ещё осенью 2016 года. Именно тогда мамы и папы девятиклас­сников впервые подняли на общешкольном собрании несколько актуальных, по их мнению, вопросов, связанных с обучением детей в старших классах. В частности, они обратились к директору гимназии Ольге АБАКУМОВОЙ с просьбой провести среди детей мониторинг по выбору профильного направления в 10–11-х классах и по его содержанию. Родители решили обсудить эту тему заранее, чтобы не оказаться в ситуации, в которую попали ребята из 10-х классов.

- Мы знали, что будут профильные классы, но наполненность этих профилей была неизвестна, - рассказывали специалистам министерства и Управления образования на школьном собрании 15 мая родители десятиклассников. - Утверждённые учебные планы мы увидели только 1 сентября. То есть это оказался кот в мешке. Например, для многих стало открытием, что у детей не будет второго иностранного языка, который они изучали с младших классов (в гимназии № 19 учат английский и французский языки. - Прим. ред.). Если последние два года предмет не преподают, его в аттестате нет. А ведь дети учили его, сдавали экзамены. Обидная ситуация.

- А на физмате нет биологии и химии! Вместо них у детей естествознание, - добавляет другая мама. - Мы узнали об этом тоже только в сентябре. Хотя многие всё-таки хотели, чтобы вместо этого предмета были физика, химия и биология. Хорошо, если дети уже сейчас знают своё призвание. Но многие ещё не определились, чего хотят. Мы считаем, ребята должны иметь возможность изучить эти дисциплины, чтобы при необходимости изменить решение, выбрав другое направление. Мы просили об открытии универсального 10-го класса. Но Ольга Витальевна это решение не поддержала. С детьми «поработали», они переписали заявления, а родителей поставили перед фактом, что будут только профили. В итоге многие школьники, которые собираются поступать в гуманитарные вузы, пошли, например, на биохим - только потому, что там изучаются все предметы.

Собрание за собранием

Не дождавшись мониторинга, родители девятиклассников обратились к директору гимназии уже с письменной просьбой о нём. Авторы обращения также попросили заменить во всех профильных направлениях предмет «Естествознание» на физику, химию, биологию и дать детям возможность изучать второй иностранный язык на любом из профилей. Помимо этого родители настаивали на формировании универсального 10-го класса. Однако и это письмо директор оставила без ответа.

Тогда родители направили обращение сначала в Управление образования и профильное министерство, позже - губернатору, областному прокурору и даже в федеральный минобр. Правда, оттуда их письмо спустили обратно в Калугу.

- На общешкольном собрании родителей учеников 9 «А» и 9 «Б» классов 1 февраля Ольга Витальевна представила презентацию по организации профильного обучения в 2017–2018 учебном году, - рассказывают родители. - Однако ни наши пожелания, ни мнение детей при формировании этих планов не учитывались. У нас до сих пор нет информации о количестве мест по каждому профилю, по процедуре проведения индивидуального отбора в профильные классы.

24 апреля родители девятиклассников встретились с заместителем губернатора Николаем Калиничевым и министром образования и науки Александром Аникеевым, и чиновники пообещали решить проблему в ближайшее время. 28-го числа уже в гимназии состоялось собрание с участием начальника Управления регламентации образовательной деятельности Владимира Тылкина.

- Предварительный учебный план Ольга Витальевна пообещала раздать детям 2 мая, - говорят родители учащихся 9 «А». - Мы предложили свою помощь в подготовке этого документа, однако директор от нашего предложения отказалась.

Вопросы без ответов

Однако ни 2-го, ни 3 мая девятиклассники обещанных планов не получили. Родителям учеников 9 «А» класса их раздали только на собрании 15 мая. Мамы и папы, изучив бумаги, возмутились:

- Вы только что дали нам документ, который никак не учитывает наше мнение! Мы пытаемся обсуждать с вами эту проблему, а вы отказываетесь! Как можно не слышать нас в течение 7 месяцев?! Мы хотим, чтобы наши дети учились по индивидуальным планам, включающим предметы, которые необходимы им для дальнейшего поступления в вузы. Нам кажется, что эти вопросы можно учесть при составлении учебных планов!

- А нам в прошлый четверг вы раздали совсем другие планы! - добавили родители детей из 9 «Б». - Это доработанный вариант или какой? Нашему классу на какой документ ориентироваться?

- Процесс формирования обучения в 10-м классе всегда длительный, - убеждала своих собеседников директор гимназии. - Он не может решиться одномоментно. То, что мы собираемся не один раз, это хорошо! Потому что наша задача - удовлетворить все ваши потребности.

Несколько минут спустя Ольга Абакумова добавила:

- К сожалению, выполнить все пожелания мы не сможем. Потому что перед образовательной организацией ещё стоит задача сохранить имеющиеся кадры, составить расписание таким образом, чтобы было удобно всем учащимся, с 1-го по 11-й классы. Мы организуем профильное обучение в старших классах исходя из наших возможностей. Реализовать индивидуальный учебный план в нашем образовательном учреждении сложно в силу финансово-экономических условий.

Родители отреагировали мгновенно:

- До вашего прихода всё реализовывалось!

«Верните как было!»

К слову, это чистая правда. Всё, о чём просят мамы и папы администрацию школы и что со стороны может показаться блажью, здесь уже было, причём совсем недавно, при прежнем директоре Александре Рахаеве. Он ушёл с должности директора гимназии всего полтора года назад.

- Почему нельзя оставить учебные планы, разработанные Александром Владимировичем? - недоумевают родители. - Они устраивали всех! Среди нас есть родители, чьи дети уже прошли обучение по тем планам. Все были счастливы и довольны. Дети без проблем поступали в вузы на бюджетные места. Мы хотим того же результата!

«Мы на вашей стороне»

Присутствовавшая на собрании заместитель начальника Управления образования г. Калуги Альбина БОБРОВА встала на сторону родителей.

- Мы поняли вашу проблему и подумаем, как её решить, - резюмировала она, выслушав обе стороны. - Ваши мнения должны быть приняты во внимание - с учётом возможностей школы. Будем над этим работать. Думаю, нужно провести ещё одно собрание, чтобы мы озвучили, что же у нас получается исходя из ваших пожеланий. Может быть, тогда все успокоятся.

Кадры решают всё

В конце собрания родители подняли ещё одну проблему - гораздо более серьёзную. Дело в том, что после смены руководства гимназии в ней началась текучка кадров. Причём уходят не только молодые учителя, но и те, кто отработал в школе много лет.

- Мы очень переживаем за то, какое количество учителей останется к началу нового учебного года, - пожаловались родители.

- Да, люди уходят, но все - по собственному желанию, - парировала Ольга Абакумова. - Меня это пугает, конечно. Но это, наверное, естественная ситуация, потому что мы находимся в состоянии…

Повисла пауза, которую прервал кто-то из родителей:

- В состоянии свободного падения.