Школьников не будут гнать на День выпускника из-под палки

В среду, 26 апреля, депутаты городской Думы официально Калуги утвердили дату празднования в этом году Дня выпускника. Как мы рассказывали, городской выпускной состоится в субботу, 24 июня. Народные избранники проголосовали за это решение единогласно, предварительно устроив заместителю начальника Управления образования Юлии УСПЕНСКОЙ небольшой «допрос».

- Управление образования снова палкой загонять туда (на праздник. – Прим. ред.) не будет? – поинтересовался Константин СОТСКОВ. – В лице директоров школ, а те, соответственно, родителей и учеников. Люди смогут оттуда уйти? Или они опять будут сидеть взаперти?

- А кто сможет им запретить? – возразил депутат Александр ОДИНОЧНИКОВ. – К тому же их ждёт интересная программа.

- Праздник в таком формате проходит четвёртый год. О каком-то закрытии, насилии речи не идёт, - сказала в ответ Юлия Успенская. – Дети танцуют, поют, идёт общение с аниматорами. Надеемся, программа им понравится. Завершится праздник дискотекой и файер-шоу. Мы надеемся, что традиционно дети будут до конца.

- То есть Управление не будет обязывать директоров, чтобы все были до конца? – уточнила депутат Марина СТАВИСКАЯ.

Зам. начальника ведомства ушла от ответа на этот вопрос, сказав:

- Мы приглашаем всех на этот праздник.

Как мы рассказывали, местом проведения городского выпускного снова будет площадь Старый Торг. Праздник откроет откроет шествие выпускников от площади Победы до Старого торга. Концертная программа начнётся в 20:00 и продлится три часа.

Её сценарий, судя по конкурсной документации, размещённой на сайте госзакупок, практически полностью дублирует прошлогодний. Так, концертная часть, предположительно, будет состоять не менее чем из 30 номеров, подготовленных местными танцевальными, вокальными коллективами и шоу-группами.

С творческим номером перед виновниками торжества вновь выступят директора или учителя школ. После концерта – 40-минутная дискотека. Затем состоится файер-шоу продолжительностью 15 минут. На протяжении всех трёх часов развлекать ребят будут аниматоры. Новшеством должен стать запуск в небо выпускниками 50 белых голубей – по количеству школ в городе.

Поздравит ли ребят с окончанием школы какая-нибудь российская поп-звезда, неясно. Напомним: в прошлом году выпускники остались без «звёздного» подарка, что многих из них очень огорчило.

Кто займётся организацией праздника, станет известно в ближайшее время. Сегодня состоялись рассмотрение и оценка поступивших на конкурс заявок. Начальная стоимость контракта составляла 800 тыс. рублей.