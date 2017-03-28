Стала известна дата городского выпускного

В этом году праздник по случаю окончания выпускниками школы пройдёт в Калуге 24 июня. Местом его проведения в очередной раз станет площадь Старый Торг. Выпускной продлится с 20:00 до 23:00.
На сайте госзакупок размещена конкурсная документация, в которой подробно описано, какие пункты включает в себя праздничная программа. Концертная часть должна состоять не менее чем из 30 номеров. Выпускников традиционно ждут выступления танцевальных, вокальных коллективов, шоу-групп различных жанров. Также с творческим номером перед виновниками торжества выступят директора школ.
После концерта начнётся 40-минутная дискотека. Затем состоится 15-минутное файер-шоу. Также на протяжении всех трёх часов развлекать ребят будут аниматоры. Новшеством должен стать запуск в небо выпускниками 50 белых голубей – по количеству школ в городе.
Также в обязанности организаторов праздника, согласно конкурсной документации, входит доставка школьников и педагогов к месту проведения мероприятия автобусами (не менее 40 машин) и обеспечение ребят питьевой водой из расчёта: 0,5 литра питьевой негазированной воды на человека.
Всего в бюджете Калуге на проведение городского выпускного предусмотрено 860 тысяч рублей. Однако в результате торгов эта сумма может уменьшиться. Кто займётся организацией праздника, станет известно после 26 апреля. Именно на эту дату запланированы рассмотрение и оценка поступивших на конкурс заявок.
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