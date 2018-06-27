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Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос

27.06.2018 20:00 1 924 Дмитрий Ивьев
Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 27 июня.

С 1 июля в Калужской области поменяются тарифы ЖКХ. Платить, как всегда, придётся больше. Подробнее в нашей новости.

Массовая акция по сдаче крови пройдёт в Калуге. Донорам обещают почти 1000 рублей и освобождение от работы на два дня.

Москвичка пыталась убить брата в калужском лесу. Конфликт произошёл из-за квартиры в столице. Мужчине удалось выжить, потому что нож сломался.

Стало известно, когда завершится реконструкция в сквере Комсомола. Он появился в Калуге 50 лет назад - осенью 1968-го.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.

А чем вам запомнился этот день? Пишите в комментариях!


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Тэги: картина дня
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