Картина дня: новые тарифы и кровавый квартирный вопрос

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 27 июня.
С 1 июля в Калужской области поменяются тарифы ЖКХ. Платить, как всегда, придётся больше. Подробнее в нашей новости.
Массовая акция по сдаче крови пройдёт в Калуге. Донорам обещают почти 1000 рублей и освобождение от работы на два дня.
Москвичка пыталась убить брата в калужском лесу. Конфликт произошёл из-за квартиры в столице. Мужчине удалось выжить, потому что нож сломался.
Стало известно, когда завершится реконструкция в сквере Комсомола. Он появился в Калуге 50 лет назад - осенью 1968-го.
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Картина дня: новые разметка, праздник и налоги 26.06.2018 20:00
Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00
Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00
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