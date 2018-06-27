Женщина пыталась убить брата из-за квартиры

На фото пострадавший.

Калужские следователи завели уголовное дело на 35-летнюю москвичку. Её подозревают в покушении на убийство собственного брата. По предварительной информации, в семье не могли поделить квартиру в столице.

- 18 июня подозреваемая вместе с 32-летним братом приехала из Москвы в Малоярославцекий район, где у них расположена дача, - рассказали в среду, 27 июня, в калужском региональном управлении СК. - Женщина предложила брату сходить в лес, чтобы выкопать елку для дачного участка. Там подозреваемая напала на своего брата сзади с ножом и нанесла ему две раны в голову и шею. После этого нож сломался, а пострадавшему удалось убежать.

Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает. А его сестру через несколько дней нашли и задержали в Москве. Расследование сейчас продолжается.

Фото: СК по Калужской области.