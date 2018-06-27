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Дорожает всё: как поменяются тарифы ЖКХ с 1 июля

27.06.2018 16:23 37 12841 Дмитрий Ивьев
Дорожает всё: как поменяются тарифы ЖКХ с 1 июля

До конца первого полугодия осталось всего три дня. Традиционно с 1 июля  в Калужской области изменятся тарифы ЖКХ. И изменятся, как всегда, в сторону увеличения. Публикуем данные о новых тарифах, которые предоставило министерство конкурентной политики.

Газ в среднем подорожает на 3,45%

Категория Тариф до 1 июля (рублей за кубометр) Тариф после 1 июля (рублей за кубометр)
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 7,83 8,10
на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 7,83 8,10
на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения 7,24 7,49

Электричество подорожает в среднем на 3,6%

Категория Одноставочный тариф  до 1 июля (руб./кВт.ч) Одноставочный тариф после 1 июля (руб./кВт.ч)
Городские населенные пункты 4,44 4,6
Городские населенные пункты в домах с электроплитами 3,11 3,22
Сельские населенные пункты 3,11 3,22
СНТ и дачные кооперативы 4,44 4,6

Отопление подорожает в среднем на 4%

У каждой из 23 калужских котельных свой тариф. Где-то тепло подорожает на 2,5%, где-то – на 3%. У одной из котельных тариф и вовсе взлетит на 12%, но в среднем платить калужане будут больше на 4%.

Холодная вода подорожает на 5%

Во втором полугодии за кубометр холодной воды каждый месяц нужно будет отдавать 27,25 рубля. Сейчас тариф находится на уровне 25,95 рубля.

Горячая вода подорожает примерно на 4%

Как и в случае с отоплением, тарифы у котельных разные. Кто-то поднимает цену на 3%, кто-то – на 5%. В среднем выходит около 4%.

А сколько рублей в месяц вы сейчас платите за квартиру или дом? Пишите в комментариях!


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Тэги: жкх коммуналка
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