Дорожает всё: как поменяются тарифы ЖКХ с 1 июля

До конца первого полугодия осталось всего три дня. Традиционно с 1 июля в Калужской области изменятся тарифы ЖКХ. И изменятся, как всегда, в сторону увеличения. Публикуем данные о новых тарифах, которые предоставило министерство конкурентной политики.
Газ в среднем подорожает на 3,45%
|Категория
|Тариф до 1 июля (рублей за кубометр)
|Тариф после 1 июля (рублей за кубометр)
|на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты
|7,83
|8,10
|на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
|7,83
|8,10
|на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения
|7,24
|7,49
Электричество подорожает в среднем на 3,6%
|Категория
|Одноставочный тариф до 1 июля (руб./кВт.ч)
|Одноставочный тариф после 1 июля (руб./кВт.ч)
|Городские населенные пункты
|4,44
|4,6
|Городские населенные пункты в домах с электроплитами
|3,11
|3,22
|Сельские населенные пункты
|3,11
|3,22
|СНТ и дачные кооперативы
|4,44
|4,6
Отопление подорожает в среднем на 4%
У каждой из 23 калужских котельных свой тариф. Где-то тепло подорожает на 2,5%, где-то – на 3%. У одной из котельных тариф и вовсе взлетит на 12%, но в среднем платить калужане будут больше на 4%.
Холодная вода подорожает на 5%
Во втором полугодии за кубометр холодной воды каждый месяц нужно будет отдавать 27,25 рубля. Сейчас тариф находится на уровне 25,95 рубля.
Горячая вода подорожает примерно на 4%
Как и в случае с отоплением, тарифы у котельных разные. Кто-то поднимает цену на 3%, кто-то – на 5%. В среднем выходит около 4%.
А сколько рублей в месяц вы сейчас платите за квартиру или дом? Пишите в комментариях!
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