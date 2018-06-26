Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Среда, 27 июня
$ 62.95 0.29
73.31 0.41
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Картина дня

Картина дня: новые разметка, праздник и налоги

26.06.2018 20:00 1 1345 Дмитрий Ивьев
Картина дня: новые разметка, праздник и налоги

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 26 июня.

Схему движения скоро меняют на улице Карла Либкнехта. Там увеличится количество полос, хотя сами они станут уже. Дорожники обещают, что это улучшит ситуацию на перекрёстке с Ленина.

У Зайцевой Горы нашли останки красноармейцев и солдата вермахта. К сожалению, опознать их не удалось.

Гулять так гулять: калужане предлагают отмечать ещё один праздник. А вы как считаете, каких праздников нам не хватает?

Застройщик «опасного» дома готов доработать проект. После нашей публикации тему обсудили городские власти.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: картина дня общество
Еще новости из рубрики «Картина дня»

Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00

Картина дня: борьба за дома, разгром на детской площадке и выпадение ребёнка 22.06.2018 20:00

Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00

Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00

Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка 19.06.2018 20:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

сб 30 июня, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 30 июня, 12:00
Мастер-класс по робототехнике
Мир, парк семейного отдыха
вс 01 июля, 17:00
Мероприятия в "Ритме лета" на июнь
Центральный парк культуры и отдыха
сб 21 июля, 10:00
Экологический парк «Биосфера»
Экопарк "Биосфера"

Концерты

ср 27 июня, 19:00
«Закрытие сезона – открытие новых имен!»
Филармония
чт 28 июня, 19:00
«Мы вместе»
Филармония
ср 27 июня, 21:00
Project XY
GaragE Bar (Бар Гараж)
пт 29 июня, 18:00
«Летний джем» 2018
Гостиные ряды

Кино

8 подруг Оушена
Ночная смена
Фото на память
Псы под прикрытием
Новости компаний

Калужский филиал Россельхозбанка принял участие в выставке «День поля-2018»

«Ростелеком» обеспечил интернет на «Дне Калужского поля»

Молодые специалисты филиала «Калугаэнерго» активно участвуют в конкурсах социальных проектов

Бесплатный Интернет и дом с уведомлениями

Последние объявления на KupiSlona.ru

Срочно продаю улучшенную однокомнатную квартиру на Терепце

Цена: 1 700 000 руб.

Продам 2-комнатную квартиру, ул. Ст. Разина

Цена: 2 560 000 руб.

Колпаки

Цена: 450 руб.
Опросы
Пенсионный возраст для женщин собираются поднять до 63 лет, для мужчин - до 65. Как вы это оцениваете? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Кукла

Viktorch1311 28 мая 2018 11:51

Хорошая музыка - Спорт

Viktorch1311 17 мая 2018 22:56

Юмор и флуд - Инаугурация и смартфоны

Viktorch1311 07 мая 2018 12:48

Хорошая музыка - Всё же пятница...

drughunter 27 апр 2018 19:24

Новости партнеров

Куда уехать жить из России в теплые страны на ПМЖ | ТОП-7 стран

Люки для объектов частного строительства: виды и особенности выбора

Инвестиции в промышленность развивают калужский рынок труда

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.