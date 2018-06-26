Картина дня: новые разметка, праздник и налоги

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 26 июня.
Схему движения скоро меняют на улице Карла Либкнехта. Там увеличится количество полос, хотя сами они станут уже. Дорожники обещают, что это улучшит ситуацию на перекрёстке с Ленина.
У Зайцевой Горы нашли останки красноармейцев и солдата вермахта. К сожалению, опознать их не удалось.
Гулять так гулять: калужане предлагают отмечать ещё один праздник. А вы как считаете, каких праздников нам не хватает?
Застройщик «опасного» дома готов доработать проект. После нашей публикации тему обсудили городские власти.
|
Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара 25.06.2018 20:00
Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00
Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка 19.06.2018 20:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Срочно продаю улучшенную однокомнатную квартиру на Терепце
Продам 2-комнатную квартиру, ул. Ст. Разина
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: