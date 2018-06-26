Картина дня: новые разметка, праздник и налоги

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 26 июня.

Схему движения скоро меняют на улице Карла Либкнехта. Там увеличится количество полос, хотя сами они станут уже. Дорожники обещают, что это улучшит ситуацию на перекрёстке с Ленина.

У Зайцевой Горы нашли останки красноармейцев и солдата вермахта. К сожалению, опознать их не удалось.

Гулять так гулять: калужане предлагают отмечать ещё один праздник. А вы как считаете, каких праздников нам не хватает?

Застройщик «опасного» дома готов доработать проект. После нашей публикации тему обсудили городские власти.

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