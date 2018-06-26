Застройщик «опасного» дома готов доработать проект

Как мы рассказывали, вместо руин на Плеханова, 77 в Калуге должен появится четырёхэтажный жилой дом с подземной стоянкой.

В шаговой доступности от планируемой стройки находятся несколько крупных памятников архитектуры, в том числе Палаты Макарова и Усадьба Золотарёвых-Кологривовых, в которой располагаются Калужский объединённый музей-заповедник.

Как скажется стройка на объектах культурного наследия, обсудили в понедельник, 25 июня, на планёрке в городской управе.

- Если опускать различные нюансы, два момента вызвали серьёзные вопросы к разработчикам, - сообщил генеральный директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ. - Первое - нарушение высотных зон.

Виталий Бессонов пояснил, что согласно нормативам, принятым для этой территории, здание не должно превышать 10 метров. Однако, изучая проект, выяснилось, что новостройка будет выше.

Но наиболее серьёзные опасения вызывает то, как может отразиться стройка на памятниках.

- В проекте было предположено, что фундамент будет делаться свайный, по технологии стена в грунте. Если брать свод правил, то мы увидим, что зона влияния для подобных работ рассчитывается умножением высоты котлована на 3. В зону влияния попадает и фундамент колоннады, и фундамент одного из флигелей музея.

В пятницу, 22 июня, Виталий Бессонов встречался с экспертом, который подписал историко-культурную экспертизу на этот проект, и застройщиком. А в субботу, 23 июня, гендиректор музея и застройщик были на месте будущей стройки, обсуждали детали проекта.

Виталий Бессонов предложил отправить проект на доработку, а в последствии новый вариант вынести на общественные слушания.

- Это проблема точечной застройки Калуги, - подчеркнул Виталий Бессонов. - Она будет возникать и возникает, и эта проблема сохранится, пока на стадии предпроектной подготовки мы не будем согласовывать все точки зрения и все подходы к застройке. Получилось так, что ярославские проектировщики (именно они предлагают точечную застройку охранных зон. – Прим. автора ) фактически декламируют неуважение к объектам культурного наследия, находящимся на территории Калуги. Тот проект охранных зон, которые они представили в прошлом году, фактически был направлен на уничтожение объектов культурного наследия... Люди изначально не настроены на сохранение объектов. Пытаются путём манипуляции продавить какие-то свои интересы.

- Замечания по данной экспертизе считаем обоснованными в части превышения максимальной высотности, - добавил начальник Управления по охране объектов культурного наследия Евгений ЧУДАКОВ. - Раздел мероприятий недостаточно проработан в части определения ограничительных мер, которые застройщик должен выполнить при строительстве или от которых должен воздержаться. Буквально в пятницу от государственного эксперта, который проводил экспертизу, в адрес управления поступило письмо, в котором он высказывается о необходимости доработки экспертизы. По сути, это письмо является отзывом экспертизы. Экспертиза будет отклонена. Будет проведена повторная экспертиза. Окончательное решение принимать городу при выдаче разрешения на строительство этого объекта. У меня есть просьба, этот проект рассмотреть и на градсовете.

Чиновники горуправы согласились вынести проект строительства дома на градсовет.

- Мы поддержим позицию Управления архитектуры, и данную экспертизу хотим доработать, - прокомментировал ситуацию представитель застройщика Андрей НЕФЁДОВ. - Мы, как застройщики, очень бережно относимся к городу, о чём в принципе говорят все наши ранее построенные объекты. И над ошибками мы будем работать. Мы пришли к выводу, что надо поправить архитектуру будущего дома. Технология строительства достаточна проста.

Нефёдов заявил, что изначально в проекте была допущена техническая ошибка.

- Стройка ни коем образом не повредит находящимся рядом объектам культурного наследия, - уверял он.

Более того, застройщик предложил перед началом строительства обследовать объекты культурного наследия, чтобы потом следить, не сказывается ли на их состоянии стройка.

Поскольку сам дом получается такой высоты, что его часть будет видна на фоне музея, Нефёдов предложил добавить зелёных насаждений, они, по его словам, скроют этот дом.

- Всё, что проводится, будет проводится в рамках действующего законодательства, - прокомментировал ситуацию городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Все экспертизы, которые потребуются, будут проведены. В любом случае город должен развиваться. Конечно, мы это будем делать с учётом всех требований законодательства, с учётом сохранения, но вместе с тем настрой, конечно, должен быть конструктивный. И в части работы с инвестором я бы сказал о помощи, которую надо оказывать, поддерживая и помогая принимать верное решение, которое нацелено, в целом, на развитие города. Без инвестиций мы территории, пусть даже и старые, которые следует охранять, не сможем развивать. Это совершенно очевидно.