Схему движения меняют на улице Карла Либкнехта

В ближайшее время в Калуге на участке улицы Карла Либкнехта между улицами Веры Андриановой и Ленина изменится схема движения.

Новая схема предусматривает увеличение количества полос движения по Карла Либкнехта со стороны Веры Андриановой до трех. По крайней правой можно будет ехать прямо и направо, по средней – прямо, по крайней левой – налево.

- Схема была разработана на основании изменений, внесенных в нормативные документы, регламентирующие расчетные параметры полос движения, а именно: допускается уменьшать ширину полосы движения до 3,25 метра, - сообщает во вторник, 26 июня, МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». - При существующей ширине проезжей части стало возможным организовать четыре полосы движения, из них три полосы к улице Ленина (каждая шириной 3,25 м.), одна - в направлении ул. Веры Андриановой (шириной 3,5 м).

По мнению Центра организации дорожного движения, пропускная способность перекрестка Ленина – Либкнехта увеличится на 25%.