Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 25 июня.
Карантин по чуме установлен в Калуге. Опубликован список улиц, где опасно выгуливать животных.
Большой фоторепортаж с выпускного в Калуге. Как прошло шествие по центральным улицам и праздник на Старом Торге.
В Калугу идёт жара. К пятнице потеплеет до +29 градусов.
Чиновники рассказали, почему нельзя купаться в калужских реках. Оказывается, очистные практически не работают. Вся грязь попадает прямо в реки.
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Картина дня: погибший - на Хрустальной, горящий самосвал - на Правом 21.06.2018 20:00
Картина дня: новые камеры на дорогах и почерневшие экраны ТВ 20.06.2018 20:00
Картина дня: травма на площадке, смерть в пруду и предсказание волка 19.06.2018 20:00
Картина дня: жара, Яченка и ракета над Калугой 18.06.2018 20:00
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Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
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