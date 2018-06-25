Картина дня: чума, выпускной и надвигающаяся жара

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 25 июня.

Карантин по чуме установлен в Калуге. Опубликован список улиц, где опасно выгуливать животных.

Большой фоторепортаж с выпускного в Калуге. Как прошло шествие по центральным улицам и праздник на Старом Торге.

В Калугу идёт жара. К пятнице потеплеет до +29 градусов.

Чиновники рассказали, почему нельзя купаться в калужских реках. Оказывается, очистные практически не работают. Вся грязь попадает прямо в реки.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.