Выпускной-2018: хотели, как лучше

Для Калуги одним из главных событий минувшей недели стал День выпускника. Он состоялся в субботу, 23 июня. Праздничным шествием по центральным улицам города прошли более полутора тысяч одиннадцатиклассников. Сколько калужан пришли на них посмотреть, никто не подсчитывал, но зрителей было очень много.



Многие выпускницы предусмотрительно надели удобную обувь. Туфли на высоком каблуке понадобились только на Старом Торге – для фотосессий.

Городской выпускной становится одной из важных тем уже пятый год подряд – с тех пор, как муниципалитет решил изменить прежний формат праздника и ввести новый. Понравился он далеко не всем. Каждый год в адрес организаторов звучит много критики со стороны и виновников торжества, и их родителей, и педагогов.

Прошедшей весной этот конфликт стал темой обсуждения на новой дискуссионной площадке «Точка кипения», которая открылась недавно в Калуге.

По его итогам решили создать рабочую группу с участием представителей общественности. Её задачей было посмотреть, как можно улучшить праздник в рамках существующего технического задания. В состав группы вошли чиновники, депутаты, директора школ, журналисты, сотрудники компаний, которые занимаются организацией культурно-массовых мероприятий.

Первым камнем преткновения стало шествие. Управление образования предложило провести его в сокращённом варианте: от памятника Карлу Марксу до Старого Торга, – мотивируя это тем, что из-за проходящего в стране чемпионата мира по футболу полицейские не смогут обеспечить безопасность детей в том же объёме, что и раньше. По этому поводу в «Точке кипения» разгорелись жаркие дебаты. В итоге удалось отстоять полноценный вариант шествия: от площади Победы до Старого Торга.

Впрочем, небольшие изменения всё же были. Если раньше школьники собирались непосредственно на площади Победы, то теперь построение началось от пересечения улицы Кирова с одноимённым переулком. Перед этим каждая школа могла возложить цветы к Могиле Неизвестного солдата.

Увы, оценить шествие на «отлично» можно с большой натяжкой. Во-первых, все выпускники приехали на праздник сильно заранее – за час-полтора. Всё это время заняться им фактически было нечем. Молодые люди развлекали себя селфи и разговорами.

Началось шествие внезапно. Старта как такового не было. На заседаниях рабочей группы мы предлагали организаторам сделать мини-презентации школ: какое количество выпускников её заканчивает, сколько медалистов, призёров олимпиад и т.д. К сожалению, это пожелание было проигнорировано.

Не приветствовали выпускников и тогда, когда они пришли на Старый Торг. Минут 15 до начала концертной программы выпускники вообще не знали, чем себя занять. Аниматоры появились, но позже. Они, кстати, в нынешнем году были новые. И это, кстати, тоже заслуга рабочей группы. Изначально предполагалось, что развлекать выпускников, как и в предыдущие годы, будут мимы.



По просьбе рабочей группы сцену в этом году поставили не со стороны Гостиных рядов, а со стороны здания областной администрации. В таком варианте её проще монтировать, и зрителям удобнее наблюдать за происходящим на сцене. Кроме того, у артистов наконец-то появились положенные по контракту шатры-гримёрки. Прежде они отсутствовали, и исполнителям приходилось переодеваться прямо на улице, стоя на картоночках.

Наконец, на сцене появились ведущие Яна Юхина и Михаил Байкенич. Пригласить их было также идеей группы. Как и провести в социальной сети «Инстраграм» конкурс на лучшее фото и видео с праздника с хештегом #выпускнойкалуга2018.

После выступлений официальных лиц на импровизированную сцену вышли директора калужских школ, которые вместе со своими учениками исполнили вальс. Это было очень трогательно, за что организаторов, конечно, стоит поблагодарить. Жаль только, что возможность увидеть этот прекрасный танец, да и другие номера, с которыми артисты выступали на площадке перед сценой, была только у тех зрителей, которые стояли впереди.

Большая часть концертной программы, состоявшая традиционно из двух десятков номеров художественной самодеятельности, мало чем отличалась от предыдущих выпускных. На фоне остальных артистов выделялась молодая исполнительница Карина Мостовая. Пригласить её на праздник, к слову, предложила снова рабочая группа.

Однако общее ощущение от программы осталось грустное. Как следствие – выпускники потихоньку потянулись на выход.

- Хочется праздника, но пока он не очень чувствуется, - поделились с нами впечатлениями от мероприятия выпускницы школы № 10. – Это скучно, нудно, неинтересно. Из года в год одно и то же. Смотреть на то, как танцуют дети, уже надоело. Мы всё это видим на всяких других городских праздниках. Музыку хотелось бы слышать более современную. Чтобы официальная часть была поменьше, а танцевальная – больше. Пришли – и сразу дискотека. И чтобы приехали какие-то знаменитости!

Девушки из 18-й школы, с которыми я познакомились в сквере им. Ленина, были менее категоричны:

- Праздник офигенный, всё круто! Сюда пришли, чтобы отдохнуть. Устали стоять.



Выпускницы школы № 18 устроили в сквере Ленина альтернативную дискотеку.

Постамент вождя революции «оккупировали» девушки и ребята из школы № 22.

- Праздник весёлый, - ответила одна из выпускниц. Правда, сказано это было без особой радости в голосе. – А сюда пришли, потому что на площади очень шумно, а здесь природа, фонтан – ощущения лучше.

- Шумно, весело, громко. Можно было бы даже потише, - лаконично поделился впечатлениями один из выпускников школы № 46.

- Мне это не показалось интересным. И музыка сильно бьёт по ушам. Неприятно, - сказал его одноклассник.

- Слишком много пафоса, хотя событие, на мой взгляд, не такое уж и крупное. Можно было бы и поскромнее, - добавил Вагиз. Он тоже закончил 46-ю школу. – Шествие – да, здорово. Его и какого-то небольшого поздравления было бы достаточно. А потом можно было бы разъехаться по ресторанам, кафе. А этот праздник – перебор, потому что люди устают: и мы, и наши учителя, а они уже немолодые.

На Старом Торге в это время начинался танцевальный флешмоб. Многие выпускники идею восприняли на «ура», с воодушевлением начали повторять движения за ведущей.

Однако после её реплик типа: «Фу-фу-фу! Тухляк! Кто не хочет танцевать, отойдите назад!» - энтузиазма у выпускников заметно поубавилось.

Предфинального аккорда – дискотеки – многие виновники торжества, к сожалению, уже не дождались. А жаль, потому что это было действительно круто – танцевали даже родители.



Одним из гостей праздника стал журналист из Сенегала. Желающих сфотографироваться с ним было довольно много.

Завершился выпускной огненным шоу – зрелищно, но с 2015 года оно уже слегка набило оскомину.

Выше тройки с плюсом этот выпускной вряд ли заслуживает. Сделать праздник лучше в рамках бездарно разработанного техзадания, конечно, было сложно, но возможно, если бы организаторы не превращали каждое заседание рабочей группы в открытую конфронтацию.

Кстати, после первой встречи подрядчик, выигравший конкурс, вообще заявил, что отказывается исполнять контракт на том основании, что один из участников группы, являющийся сотрудником компании-конкурента, якобы потребовал предоставить сценарий, чтобы навязать ему свои услуги. Это, мягко говоря, неправда. Несколько дней подрядчик вообще не выходил на связь, что поставило под угрозу вообще весь праздник – он был единственным участником конкурса.

- В данной ситуации это удар ниже пояса, - сказала на одной из рабочих групп начальник Управления образования Калуги Ольга ЛЫТКИНА.

В итоге чиновники всё-таки убедили предпринимателя в том, что он не прав. Но тот винил в случившемся рабочую группу.

- Мероприятие чуть не сорвалось именно по вашей вине! – заявил он на другом заседании. – В одностороннем порядке контракт может быть расторгнут. Это моё право!

На замечание: мол, бизнесмены так себя не ведут, – ответил:

- Я буду вести себя так, как считаю нужным!

Режиссёр действа Игорь КУМИЦКИЙ высказался ещё более резко:

- Никаких совместных усилий здесь не может быть! Вы неконструктивно думаете! Я не хочу слушать ваши рекомендации!

А позже этот товарищ и вовсе опустился до хамства:

- У меня бабушке 94 года, она умирает. И я хочу эти дни и минуты провести с ней. Но я приехал сейчас сюда, и мне, правда, наср..ть на всех!

Самое печальное, что всё это происходило в присутствии заместителя городского головы Юрия МОИСЕЕВА, который не предпринял ни единой попытки, чтобы прекратить хамское поведение со стороны представителей подрядчика.

Чтобы получить сценарий выпускного, тоже пришлось приложить немалые усилия. В своём первоначальном варианте он был рассчитан не на молодых людей, а, скорее, на аудиторию «35 +».

- Да, я понимаю, что эти артисты и коллективы не подходят для выпускников, - признал подрядчик. – Но они подходят под техзадание. Пригласить другие профессиональные коллективы, согласно сметы, мы не можем.

На просьбу посмотреть смету подрядчик ответил отказом:

- Не думаю, что я должен её предъявлять.

Точно так же нам отказались предоставить и эскизы дизайна сцены (за него стоит поставить двойку), и сведения о том, каким школам будут предоставляться бесплатные автобусы. Напомним, по контракту их должно было быть не менее 40. Мы опросили родителей учеников нескольких образовательных учреждений, которые находятся не в центре Калуги, и выяснили, что детей к месту проведения праздника доставляли транспортом, которые заказывали за счёт средств родительских комитетов.

В итоге отдельные предложения рабочей группы всё-таки были учтены, но в общем и целом спасти праздник они, вряд ли, смогли бы. Несмотря на это, официально вердикт Управления образования снова будет гласить, что «мероприятие проведено на высочайшем профессиональном уровне».

К тому же, как нам рассказали учителя нескольких калужских школ, перед выпускным они получили из упробра анкеты для учеников, в которых выпускников просили высказаться, понравился им праздник или нет. При этом педагогам намекнули, чтобы эти опросники заполнили «правильные» дети, которые оценят выпускной положительно. В результате некоторые классные руководители оформили эти бумажки сами: мол, чего детей дёргать, если и так понятно, какие ответы нужны чиновникам.

Впрочем, то, что король на самом деле голый, с каждым годом становится всё более очевидно. Самое наглядное тому доказательство – то, в каком количестве уходят дети с этого праздника жизни через полтора-два часа после его начала.

Градоначальник Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ на «Точке кипения» прошедшей весной дал понять, что подготовка к следующему выпускному будет проходить иначе и начнётся она уже будущей осенью. Первый шаг – разработка адекватного технического задания, которое позволит сделать качественный праздник.

- Я хочу пожелать, чтобы вы всегда в душе оставались немножко детьми, - сказал Разумовский на выпускном. – Это очень важно, потому что только такие люди могут взлетать вверх, создавать что-то новое, менять всё вокруг, делать лучше наш город, нашу область и нашу страну!

Очень ценное пожелание, в контексте Дня выпускника особенно актуальное.

Фото автора и Анны МЕДВЕДЕВОЙ.