Картина дня: ремонт во Мстихино, «Лада» на тротуаре, оголенные развалины

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 6 июня.
Дорожники рассказали, когда завершат ремонт в Анненках и Мстихино. Периодически пробки будут возникать до начала августа.
«Лада» вылетела на тротуар в аварии на улице Кирова. Эта машина столкнулась с «Ниссаном», который разворачивался на перекрёстке с Рылеева.
Сдача ЕГЭ в Калужской области не обошлась без происшествий. Двоих школьников удалили с экзамена по математике.
Баннер с дома на Баумана уже начал обваливаться. А до приезда сборной Сенегала ещё неделя...
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Картина дня: мяч вместо «шарика», ураганный ветер и беспилотный танк 05.06.2018 20:00
Картина дня: беда на дороге и погодный рекорд 01.06.2018 20:00
Картина дня: стояние в Анненках и летние морозы 31.05.2018 20:00
Картина дня: новые берега Оки, светофор и места для купания 30.05.2018 20:00
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