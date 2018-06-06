Картина дня: ремонт во Мстихино, «Лада» на тротуаре, оголенные развалины

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 6 июня.

Дорожники рассказали, когда завершат ремонт в Анненках и Мстихино. Периодически пробки будут возникать до начала августа.

«Лада» вылетела на тротуар в аварии на улице Кирова. Эта машина столкнулась с «Ниссаном», который разворачивался на перекрёстке с Рылеева.

Сдача ЕГЭ в Калужской области не обошлась без происшествий. Двоих школьников удалили с экзамена по математике.

Баннер с дома на Баумана уже начал обваливаться. А до приезда сборной Сенегала ещё неделя...

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