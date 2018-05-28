Картина дня: БТР на Кирова, выпавший ребёнок, демографический крест

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 28 мая.

На улице Рылеева в Калуге годовалый малыш выпал из окна. К счастью, ребенок выжил. Опять москитная сетка..

В Минздраве рассказали, от чего умирают калужане. В последние годы сохраняется тенденция на вымирание населения нашей области.

Фоторепортаж: пограничники проехали по улице Кирова на бронетранспортёре. Сегодня эти войска отмечают свой 100-летний юбилей.

К выходным резко похолодает. Днём будет в районе +10.

В парке Циолковского запретили свистеть. Городские чиновники объяснили, кто и зачем это придумал.

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