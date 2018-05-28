К выходным резко похолодает

В понедельник, 28 мая, наш регион будет находиться под влиянием антициклона из Скандинавии. Воздух прогреется до +18..+20 градусов, средняя суточная температура будет близка к норме. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник ночью столбики термометров покажут +6..+8, днём – до +23.

Среда, 30 мая, станет самым теплым днём недели. Ночью ожидается +11..+13, днём – до +27. Однако ветер усилится - 7-12 м/с, с порывами до 22 м/с.

В четверг с северным ветром будет поступать холодный воздух. Ночью прогнозируемая температура воздуха +11..+13, днём – около +20. Местами по области пройдут небольшие дожди.

В пятницу, 1 июня, станет еще холоднее. Ночью температура воздуха опустится до +3..+5, днём – всего +11..+13.