К выходным резко похолодает

В понедельник, 28 мая, наш регион будет находиться под влиянием антициклона из Скандинавии. Воздух прогреется до +18..+20 градусов, средняя суточная температура будет близка к норме. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Во вторник ночью столбики термометров покажут +6..+8, днём – до +23.
Среда, 30 мая, станет самым теплым днём недели. Ночью ожидается +11..+13, днём – до +27. Однако ветер усилится - 7-12 м/с, с порывами до 22 м/с.
В четверг с северным ветром будет поступать холодный воздух. Ночью прогнозируемая температура воздуха +11..+13, днём – около +20. Местами по области пройдут небольшие дожди.
В пятницу, 1 июня, станет еще холоднее. Ночью температура воздуха опустится до +3..+5, днём – всего +11..+13.
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Карданчик рулевой VW Passat B3 с гу
Бампер задний Mitsubishi ASX c 2010г
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