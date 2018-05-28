В парке Циолковского запретили свистеть

На днях в Facebook в группе «Калуга и калужане» появилась информация о новых стендах в парке Циолковского.
- Сначала парк Циолковского завесили запрещающими знаками, теперь - двухметровый стенд со списком из 20 пунктов, и в каждом пункте несколько запретов, - написал Владимир БИРЮКОВ. - Свист запрещен и звонки с телефонов, по бордюрам детей не водить. Как еще птицы там поют? Может, колючую проволоку уже пора и вышки с автоматчиками? Хватит этой свободы, не модно уже.
Информацию нам прокомментировал руководитель МБУ «Калугаблагоустройство» Сергей ИЛЬИНОВ. По его словам, подобные стенды устанавливаются в городе с 2010 года.
- Прежде всего, надо отметить, что в парке Циолковского находится могила самого Константина Циолковского. Есть ряд граждан, которые просили, чтобы уважали память усопшего. Исключительно из этих соображений было принято такое решение. Но в целом, в парке очень много пожилых людей, которые отдыхают, а также мамочек с детьми. На самом деле, громкая музыка, свист и прочее мешают отдыху.
При этом Ильинов подчеркнул, что разговаривать по телефону можно. Да и за свист, катание на роликах административная ответственность не предусмотрена:
- Это общие правила поведения. Это просто повод поговорить, сделать шумному посетителю замечание.
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