Фоторепортаж: пограничники проехали по улице Кирова на бронетранспортёре

В понедельник, 28 мая, пограничники отмечают 100-летний юбилей своих войск.
В Калуге по традиции прошло шествие от сквера Мира до площади Победы. Колонну возглавили бронетранспортер, погрансобаки и пять наездниц из конно-спортивной школы.
Участники шествия возложили цветы на площади Победы.
В следующем году калужские пограничники планируют поучаствовать в автопробеге в Брест.
Автор: Сергей Константинов.
Фото автора.
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