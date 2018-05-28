Фоторепортаж: пограничники проехали по улице Кирова на бронетранспортёре

28.05.2018 16:24 1308

В понедельник, 28 мая, пограничники отмечают 100-летний юбилей своих войск.

В Калуге по традиции прошло шествие от сквера Мира до площади Победы. Колонну возглавили бронетранспортер, погрансобаки и пять наездниц из конно-спортивной школы.

Участники шествия возложили цветы на площади Победы.

В следующем году калужские пограничники планируют поучаствовать в автопробеге в Брест.

Автор: Сергей Константинов.

Фото автора.