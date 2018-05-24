Картина дня: поиски хорошей площадки и лошадь в колодце

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 24 мая.
В нашем фоторепортаже рассказываем и показываем, как искали лучшую детскую площадку Калуги. В этом нам помогала молодая мама Людмила Кузьмичёва.
Продолжается история с парковкой возле 24-й гимназии. Теперь её предложили уменьшить.
Лошадь провалилась в открытый колодец на Байконуре. Животное всё-таки удалось достать, но сейчас оно в плохом состоянии.
Водитель «Мазды» объезжал яму и сбил мотоциклиста на улице Баррикад.
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Картина дня: аквапарка под куполом не будет 22.05.2018 20:00
Картина дня: китайская взятка и снег на дорогах 21.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на Путейской и новый городской голова 27.04.2018 20:00
Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер 26.04.2018 20:00
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