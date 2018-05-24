Картина дня: поиски хорошей площадки и лошадь в колодце

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 24 мая.

В нашем фоторепортаже рассказываем и показываем, как искали лучшую детскую площадку Калуги. В этом нам помогала молодая мама Людмила Кузьмичёва.

Продолжается история с парковкой возле 24-й гимназии. Теперь её предложили уменьшить.

Лошадь провалилась в открытый колодец на Байконуре. Животное всё-таки удалось достать, но сейчас оно в плохом состоянии.

Водитель «Мазды» объезжал яму и сбил мотоциклиста на улице Баррикад.

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