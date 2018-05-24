Фоторепортаж: как мы искали лучшую детскую площадку Калуги

Пару лет назад моя младшая дочь (ей тогда было 6 лет) заявила, что собирается стать архитектором. На вопрос, что она хотела бы спроектировать, ответила: «Детскую площадку. Те, которые есть, скучные. И они для маленьких детей».

На первый взгляд, проблем с игровыми зонами в Калуге нет. В последние годы их появилось много и во дворах, и в общественных местах. Однако подавляющее большинство площадок, во-первых, имеет ограниченную функциональность, то есть максимум, чем может заняться на ней ребёнок, это залезть/спуститься по лесенке, скатиться с горки, покачаться на качелях.

Во-вторых, игровые комплексы рассчитаны, как правило, на детей в возрасте до 8-10 лет. Ребятишкам постарше там делать нечего. В-третьих, текущее состояние многих площадок оставляет желать лучшего.

В этом мы убедились после осмотра нескольких игровых зон, расположенных в центре Калуги, который провели вместе с калужанкой Людмилой КУЗЬМИЧЁВОЙ. По профессии Люда – архитектор. Два года назад у неё родилась дочка Люба, так что детские площадки в их жизни занимают важное место.

Осмотренные комплексы мы оценивали по нескольким критериям: безопасность, функциональность, дизайн, экологичность, текущее состояние.

Площадь Московская

Игровой комплекс в сквере Ветеранов появился года два назад. Среди местных ребятишек он пользуется популярностью, народу здесь всегда много. Большой плюс площадки заключается в том, что она окружена деревьями, поэтому даже в жаркую погоду здесь комфортно.

Из минусов: часть аттракционов и игровых элементов уже сломана.

- Вот горка-труба, в нижней части она треснула, - показывает Люда. – Это произошло минувшей зимой. Вместо того чтобы демонтировать и починить горку, ограничились тем, что просто забили вход на неё деревянными щитами.

Ещё один минус: в местах, которые находятся под крышей и дождём не промываются, скапливается очень много грязи и песка. Ставлю этой площадке троечку. Комплекс, в принципе, неплохой, интересный, но ухода за ним не хватает.

Сквер Воронина

Расположенная здесь площадка тоже пользуется спросом у местной ребятни. Она большая, яркая, текущее состояние комплекса особых нареканий у Людмилы не вызывает за исключением аттракциона в виде паутинки из верёвок – она порвана.

Кроме того, на момент нашего посещения площадки на ней было довольно-таки грязно: по всей территории разбросан песок – хотя в другие дни, говорит Люда, здесь чисто. Этой площадке Людмила поставила четвёрку с плюсом.

Площадь Победы

Четвёртку получил и игровой комплекс, расположенный во дворе одного из домов на площади Победы.

- Площадка большая, интересная, но игровое оборудование частично отсутствует. Кроме того, по периметру игровой зоны нет ограждения. Это минус, поскольку рядом проезжая часть с интенсивным движением. Вечерами возле площадки собирается много нетрезвых людей из близлежащих домов. Возле площадки достаточно грязно.

Сквер Карпова

Расположенная здесь площадка – одна из старейших в нашем городе. Её открыли летом 2008 года. Тогда, 10 лет назад, это был прорыв. Однако с тех пор оборудование не обновлялось ни разу. Первое время его ремонтировали, позже повреждённые элементы просто демонтировали. Те, что остались, выглядят несовременно. К тому же они небезопасны. Например, повреждённые горки убрали, а проходы к ним забили досками, между ними есть большие щели.

- Когда я увидела эту площадку, то пришла в негодование, - говорит Люда. – Ведь это же центр города, здесь всегда много родителей с детьми. Почему площадку не ремонтируют, не меняют оборудование? Ставлю ей кол!

Спустя минуту Людмила немного смягчилась и добавила площадке один балл за наличие спортивного комплекса для подросших детей.

Парк на месте рынка

Обустроенная здесь игровая зона оставила неоднозначное впечатление. С одной стороны, она самая новая в городе, самая современная. Но пятёрку Люда площадке не поставила.

- Функциональность комплекса я бы оценила на тройку. Заявка была большая. Я надеялась, что в этом парке появится что-то новое, интересное. Но нет. Площадка идентична тем, что уже есть в Калуге. К тому же в зимнее время мостики-переходы, сделанные из металла, сильно скользили. Из-за этого маленькие дети постоянно падали.



Когда-то здесь были качели. Они провисели менее полугода.

С наступлением тёплой погоды обнаружился один существенный недостаток: защитное покрытие из резиновой крошки, нагреваясь, начинает источать сильный химический запах.

В жару находиться на площадке долгое время очень некофмортно.

- Отсутствие тени – один из главных недостатков этой площадки, - считает Люда. – Деревья вырастут ещё нескоро, к тому же они расположены довольно далеко от площадки. Нужны какие-то навесы, которые будут давать тень. Помимо этого, площадка находится недалеко от дороги, так что о хорошей экологии говорить не приходится.

Голь на выдумки хитра! С чьей-то лёгкой руки недостроенная часть скверопарка превратилась в большую песочницу. А из плитки можно построить башню!

Выводы

- Очень классно, что детские площадки в нашем городе есть и что они достаточно безопасные, - подводит итог нашей прогулки Люда. – Теперь городским властям необходимо сделать шаг вперёд: во-первых, игровые комплексы нужно поддерживать в хорошем состоянии. Во-вторых, хочется, чтобы пространство для игры было у ребятишек разного возраста, чтобы площадки стали доступными даже для взрослых.



Фото Александра БЕЛЕНЬКОГО.

- Такие комплексы есть не только за рубежом, но и в российских городах. Одну такую игровую зону я увидела несколько лет назад в Москве, причём в самом обычном дворе. Она представляла собой деревянную конструкцию в виде верёвочного лабиринта. Это было очень интересно!

Калужские чиновники обычно в ответ на подобные предложения говорят: «Так то Москва, а у нас денег нет». Но Люда убеждена, что проблема в другом.

- Думаю, всё зависит от того, какая задача стоит, в желании или нежелании решать проблемы. Когда желание есть, то и деньги, как правило, находятся.

Людмила считает, что площадки для детей в возрасте от полутора до 7 лет, которые обычно гуляют с родителями, разумно размещать во дворах. А вот в центре города приоритет должен быть за спортивными и игровыми площадками для подросших детей и подростков.

Пространство рекреационных территорий: скверов, парков, лесопарков, где природа и хороший воздух – следует организовывать так, чтобы там было место всем: и малышам, и энергичным подросткам, и взрослым.

В этом плане Люда возлагает большие надежды на набережную Яченского водохранилища, благоустройство которой городские власти обещают начать в скором времени.

P.S. Уже когда эта статья была подготовлена, стало известно, что сломанную горку на площадке в Сквере ветеранов заменили.

Уважаемые читатели!

А вы довольны существующими в Калуге детскими площадками? Какие ещё игровые комплексы и где вы хотели бы видеть?

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.