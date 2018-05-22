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Картина дня: аквапарка под куполом не будет

22.05.2018 20:00 0 284 Дмитрий Ивьев
Картина дня: аквапарка под куполом не будет

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 22 мая.

Ещё в марте калужские чиновники заявляли, что под куполом бывшего рынка появится аквапарк. Однако вице-премьер Козак уехал, и планы поменялись.

Картину калужской художницы подарят принцу Гарри и Меган Маркл. Такая идея на выходных появилась у министра Суслова.

Калужан предупредили о возможных проблемах с водой. С 19 по 22 мая водоканал проводит ремонтные работы. В центре города ожидается слабый напор.

Рассказываем, почему не повезло соседям нового градоначальника на Правом берегу.

Сборная Сенегала назвала игроков, которые приедут в Калугу. К их визиту в городе латают дороги.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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