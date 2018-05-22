Картина дня: аквапарка под куполом не будет

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 22 мая.
Ещё в марте калужские чиновники заявляли, что под куполом бывшего рынка появится аквапарк. Однако вице-премьер Козак уехал, и планы поменялись.
Картину калужской художницы подарят принцу Гарри и Меган Маркл. Такая идея на выходных появилась у министра Суслова.
Калужан предупредили о возможных проблемах с водой. С 19 по 22 мая водоканал проводит ремонтные работы. В центре города ожидается слабый напор.
Рассказываем, почему не повезло соседям нового градоначальника на Правом берегу.
Сборная Сенегала назвала игроков, которые приедут в Калугу. К их визиту в городе латают дороги.
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Картина дня: китайская взятка и снег на дорогах 21.05.2018 20:00
Картина дня: трагедия на Путейской и новый городской голова 27.04.2018 20:00
Картина дня: двойное убийство и скрывающий развалины баннер 26.04.2018 20:00
Картина дня: исчезнувшая дорога и маскировка к мундиалю 25.04.2018 20:00
Картина дня: уничтоженные деревья и отмененное шествие 24.04.2018 20:00
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