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Аквапарк отменяется! У города появились новые планы на «купол»

22.05.2018 15:53 20 5928 Оксана КОЛОСОВА
Аквапарк отменяется! У города появились новые планы на «купол»

Со дня закрытия «купола» рынка прошло больше года. Торговлю в нём свернули под тем предлогом, что в скором времени в здании должны начаться работы по его приспособлению под детский центр.

Правда, чуть позже стало известно, что создавать именно детский центр городские власти передумали. В документах речь шла уже о коммерческом развлекательном объекте. Однако эти планы так и остались на бумаге. Две попытки сдать «купол» в концессию потерпели неудачу.

В марте нынешнего года губернатор Анатолий Артамонов и бывший городской голова Константин Горобцов озвучили новые планы относительно здания бывшего рынка. Во время визита в Калугу вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Козака чиновники заявили, что под «куполом» разместится аквапарк. Они уверяли, что концессионное соглашение находится на этапе подписания и что объект откроется он уже в конце нынешнего года.  

Между тем несколько дней назад появилась совершенно другая информация о том, как город планирует распорядиться «куполом»: якобы там будет фитнес-центр.

На сегодняшней пресс-конференции Дмитрия Разумовского мы попросили градоначальника прояснить дальнейшую судьбу бывшего здания рынка. Оказалось, что чёткого понимания относительно его будущего у города по-прежнему нет.

- Ни у кого никакого злого умысла нет с точки зрения того, что обещали одно, потом другое, третье, - прокомментировал Разумовский. – Это не происки чиновников, а системная, кропотливая работа. Я с ней столкнулся: уже провёл переговоры с несколькими инвесторами. Деньги на «купол» из бюджета совершенно точно выделять не будем. Будем искать инвестора. Это процесс не одного месяца и не одного года. С рядом компаний такой процесс уже запущен. Мы не будем ставить какую-то точку: например, только фитнесс-центр или только культурный центр. Наша задача – посмотреть пул инвесторов, с каждым пообщаться, дойти до определённого уровня переговорного процесса, и, наверное, кто быстрее выстрелит.

По словам градоначальника, действительно есть инвестор, который предлагает сделать под «куполом» большой фитнес-центр. Есть также желающие реализовать в Калуге проект Центра здоровья и отдыха «Воткинские термы».

- Готового решения сейчас нет. Будем и дальше работать с инвесторами, искать варианты.

- А вы не хотите посоветоваться с калужанами, узнать, чего они хотят? – поинтересовались мы у городского головы.

- Хотим, да. Обязательно. Давайте договоримся на одной из ближайших «Точек кипения» обсудить эту тему. Но если это будет проект, связанный, например, с оказанием помощи бездомным мышам, и он потребует строительства 28 этажей вверх и трёх – вниз, то, при всём уважении к общественности, реализован он не будет, потому что денег на этот проект мы не найдём. Учитывать особенности бизнеса, его предпочтения тоже надо. В конечном итоге, люди должны на этом зарабатывать, принося пользу городу.

- Мы очень внимательно будем слушать, здравые идеи воспринимать, но решение будут принимать люди, которые на это уполномочены, - резюмировал Разумовский разговор на эту тему.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: благоустройство купол дмитрий разумовский
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