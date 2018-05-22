Почему не повезло соседям нового градоначальника

Как мы рассказывали, во вторник, 22 мая, состоялась пресс-конференция нового городского головы Дмитрия РАЗУМОВСКОГО. На встрече он дал обещание, которое, возможно, порадует жителей Калуги, но опечалит непосредственных соседей градоначальника. Он, кстати, живёт на Правом берегу.

- Что касается моего небольшого микрорайона, где я живу, с, к сожалению, разбитым двором, мусоркой... Могу показать фотографию, где мусор летает. Я так сказал: «Это будет сделано в последнюю очередь. Вообще в последнюю очередь. Вот когда во всём городе станет хорошо, значит, там можно будет и проехать, и пройти».

Поскольку хорошо во всей Калуге станет ещё нескоро, то и шансы увидеть свой двор благоустроенным в ближайшей перспективе у соседей градоначальника, по всей видимости, небольшие.

Кстати, Разумовский не первый городской голова, который обещает не пользоваться служебным положением в личных целях. Так, в 2004 году тогдашний городской голова Максим АКИМОВ, который недавно был назначен вице-премьером Правительства РФ, рассказывал, что в его доме текла крыша. В итоге в непогоду заливало, в том числе и квартиру Акимова.

На вопросы, почему он не может распорядиться, чтобы отремонтировали кровлю, Максим Акимов отвечал: «А как я могу починить? Отремонтирую вне очереди, так скажут, что пользуюсь служебным положением».

Как в дальнейшем сложилась судьба крыши в доме бывшего градоначальника, история умалчивает.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.