Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 23 апреля.
На выходных в Калужской области бушевал ветер. Это обернулось вырванными с корнями деревьями, поваленными крестами и улетевшими балконами. Подробнее в нашей новости.
Губернатор Анатолий Артамонов предложил запретить оградки вокруг могил. По его мнению, на кладбищах нужно навести порядок.
На Хрусталке машины вязнут на парковке, которую сделали из щебня. Ещё раньше на этом месте обещали построить детский сад.
К середине недели потеплеет, но каждый день возможны дожди.
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Картина дня: тягомотина с Дворцом спорта и резкое похолодание 20.04.2018 20:04
Картина дня: дома для фильма, «чёрный список» МЧС и уборка бора 19.04.2018 20:00
Картина дня: свинство в скверопарке и авария на Кирова 18.04.2018 20:00
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