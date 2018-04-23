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Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю

23.04.2018 20:00 0 938 Дмитрий Ивьев
Картина дня: балконы улетели, а машины уходят под землю

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 23 апреля.

На выходных в Калужской области бушевал ветер. Это обернулось вырванными с корнями деревьями, поваленными крестами и улетевшими балконами. Подробнее в нашей новости.

Губернатор Анатолий Артамонов предложил запретить оградки вокруг могил. По его мнению, на кладбищах нужно навести порядок.

На Хрусталке машины вязнут на парковке, которую сделали из щебня. Ещё раньше на этом месте обещали построить детский сад.

К середине недели потеплеет, но каждый день возможны дожди.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.


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Тэги: картина дня общество
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