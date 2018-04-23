На Хрусталке машины вязнут на парковке

Как мы рассказывали, в микрорайоне Хрустальный у шестого корпуса дома №44 вместо детского сада организовали стоянку. Правда, парковку не удосужились заасфальтировать, её просто засыпали щебёнкой.
Возмущённые жильцы обратились в инспекцию государственного жилищного надзора. Инспектор выехала на место, осмотрела стоянку и пояснила, что документы о щебёночной парковке согласованы с городской управой, а значит - всё законно.
В воскресенье, 22 апреля, на этой парковке увязли три машины.
- Сегодня ночью увязли 3 машины, рискнувшие первыми освоить нанопарковку по-калужски, - рассказала нам местная жительница Елена ДЕДУХ. - Зимой чистить от снега эту территорию невозможно. В итоге мы остались и без сада, и без парковки. Пытаемся поднять этот вопрос уже полгода. Почему наши городские власти не действуют в интересах жителей? Может, всё-таки стоит начать прислушиваться?
Фото: Елена ДЕДУХ.
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