Картина дня: чиновникам досталось за снег, «Тотальный диктант» побил рекорд

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 17 апреля.

В Калуге четыре чиновника лишились работы из-за плохой уборки города зимой. Городская управа подвела итоги прошедшего сезона.

Пропавшего охотника нашли мёртвым. Мужчина ушёл в лес ещё 13 апреля. С тех пор о нём не было вестей.

Уровень воды в Оке резко упал. По ссылке можете сравнить фотографии за 13 и 17 апреля.

Наш фоторепортаж с «Тотального диктанта» в Калуге. В этом году он поставил новые рекорды.

О других событиях дня читайте в нашей ленте новостей.