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Фоторепортаж: Новые рекорды «Тотального диктанта» в Калуге

17.04.2018 10:01 0 687 Оксана КОЛОСОВА
Фоторепортаж: Новые рекорды «Тотального диктанта» в Калуге

В минувшую субботу, 14 апреля, по всему миру проходила Международная акция «Тотальный диктант». Его участниками стали жители 1000 городов. Калуга принимала участие в акции в четвёртый раз. Местом её проведения стал новый корпус КГУ им. К.Э. Циолковского на ул. Степана Разина, 22/48.

В просторном, светлом фойе яблоку упасть было негде. В воздухе витало лёгкое волнение, как перед настоящим экзаменом. Особая прелесть «Тотального диктанта» заключается в том, что эта акция в равной степени привлекает людей совершенно разного возраста: от школьников до пенсионеров.

- Меня зовут Галина Петровна, мне 80 лет, - говорит одна из участниц. – Буду писать диктант в третий раз. В акции участвую, потому что не хочу дома на диване лежать. К тому же в прошлом году получила пятёрку, и она меня очень воодушевила.

- Василий Сергеевич, 75 лет, - представляется мой следующий собеседник. – Пишу «Тотальный диктант» в третий раз. Это хорошая возможность пообщаться с прелестями русского языка (смеётся). В предыдущие годы получал четвёрку. Пятёрку, конечно, тоже хочется.

- Меня зовут Нина Михайловна, мне 78 лет, - знакомлюсь с ещё одной участницей акции. – «Тотальный диктант» пишу в первый раз. Внучка сагитировала, сказала: «Бабушка, попробуй. Может, ты грамотнее, чем мы». Какую оценку хочу получить? Чем больше, тем лучше!

Девятиклассницы из школы № 31 Елизавета и Дарья – обе девочки, кстати, отличницы – пришли убедиться в своих крепких знаниях по русскому языку.

- Участие в этой акции – очень интересный опыт, - говорят школьницы. – Хочется посмотреть, насколько хорошо мы научилась работать с текстом за 9 лет учёбы, проверить свои силы.

Среди участников «Тотального диктанта» замечаем актрису Калужского драмтеатра Евгению БЕССОНОВУ. Она признаётся: поначалу отнеслась к акции, как к развлечению, но, придя в университет и получив бланк, немного заволновалась.

- Это потому, что он очень похож на бланк для ЕГЭ, - объяснила Женя. – Сразу вспомнила, как заполняла его 10 лет назад, когда сдавала выпускные экзамены. В акции участвую впервые: захотелось проверить свой багаж знаний. Специально к диктанту не готовилась, правила не повторяла. Пятёрку, конечно, хочется, потому что в школе я была отличницей. Получить тройку было бы обидно.

В коридоре встречаю пятиклассника Фёдора Фокина. Познакомились с ним на прошлогоднем «Тотальном диктанте». Тогда он был одним из самых юных участников акции. Сейчас ему 11 лет.

- Пришёл исправлять тройку, которую получил год назад, - говорит мальчик. – За это время знаний у меня прибавилось. Думаю, смогу получить оценку получше.    

Многие участники пришли писать диктант вместе с детьми.

- Решила окунуть сына в атмосферу грамотности. Мне кажется, мы должны приобщать наших детей к культуре русского языка, - говорит Анна, мама 12-летнего Миши. – Заодно хотела показать сыну университет. Нам здесь очень понравилось! Я бы хотела поучиться в таких условиях. Сын уверен, что меньше четвёрки за диктант не получит. Я тоже рассчитываю на хорошую отметку.

Всего в этом году желающих проверить свою грамотность оказалось 370 человек – на 10 больше, чем в прошлом. Самому юному участнику – 11 лет, самому возрастному – 81 год.

К 14 часам всех участников разместили в четырёх просторных аудиториях.

Перед диктантом по традиции повторили некоторые правила. В основном, они касались обособления деепричастий и деепричастных оборотов.

Затем приступили к написанию текста. В этот раз его автором стала известная российская писательница Гузель Яхина. Нынешний диктант, как и прошлогодний, в плане орфографии показался не очень сложным. А вот пунктуация местами была с закавыкой. В аудитории время от времени раздавались вздохи: «Ну вообще!»

Результаты «Тотального диктанта» станут известны после 18 апреля. Хорошую отметку, конечно, заработать хочется, но самое главное – удовольствие от участия в очень позитивном, объединяющем мероприятии лично я уже получила.  

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: фоторепортаж образование
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