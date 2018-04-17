Уровень воды в Оке резко упал

Как мы уже рассказывали, пик паводка в Калужской области пришёлся на 13 апреля. За выходные уровень воды в крупнейших реках снизился на 2-3 метра.

Как ушла вода в Оке на территории Калуги, хорошо видно по фотографиям с улицы Воробьёвской. Сравните снимки за 13 и 17 апреля.

13 апреля.

17 апреля.

13 апреля.

17 апреля.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.