Пик паводка прошёл, вода отступает

Пик паводка в Калужской области был зафиксирован 13 апреля. После этого уровень воды в реках региона начал снижаться.
На Оке в Калуге за двое суток вода спала на 2 метра, на Угре в Товарково – на 3 метра.
По информации ГУ МЧС по Калужской области, затопленными остаются лишь участки в садовых товариществах Обнинска. От деревень, отрезанных от большой земли в Дзержинском и Малоярославецком районах, вода отступила.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Подъём воды в реках начал замедляться 13.04.2018 14:43
Пляж на Воробьёвке затопило 12.04.2018 14:42
Вода прибывает: в МЧС рассказали об уровне рек 12.04.2018 11:44
В Жукове размыло дамбу 12.04.2018 10:32
Суходрев затопил 7 участков в Полотняном Заводе 11.04.2018 16:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: