Пик паводка прошёл, вода отступает

Пик паводка в Калужской области был зафиксирован 13 апреля. После этого уровень воды в реках региона начал снижаться.

На Оке в Калуге за двое суток вода спала на 2 метра, на Угре в Товарково – на 3 метра.

По информации ГУ МЧС по Калужской области, затопленными остаются лишь участки в садовых товариществах Обнинска. От деревень, отрезанных от большой земли в Дзержинском и Малоярославецком районах, вода отступила.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.