Картина дня: трагедия на Московской, закрытие стриптиз-клуба и ямочный ремонт

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 16 апреля.

В районе Московской площади 2-летний малыш провёл 4 дня у трупа мамы в запертой квартире. Он питался только конфетами, пока не пришёл участковый.

На Калугу идут дожди. На этой неделе будет прохладно.

На площади Победы зрелища сменили на хлеб. Мы узнали, что откроется на месте закрытого стриптиз-клуба.

Губернатор дал дорожникам две недели, чтобы завершить ямочный ремонт. Проверим 1 мая?

Калужские развалины прикроют баннерами к чемпионату мира по футболу. В первую очередь речь идёт о домах на улицах Баумана и Салтыкова-Щедрина.