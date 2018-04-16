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На Калугу идут дожди

16.04.2018 14:39 2 6658 Татьяна Светлова
На Калугу идут дожди

В понедельник, 16 апреля, на погоду будет влиять антициклон. Местами пройдёт небольшой дождь. Воздух в Калуге после обеда прогреется до +21 градуса. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник ночью столбики термометров покажут +8..+10, днём будет около +20. Местами пройдут дожди.

В среду, 18 апреля, вероятность небольших дождей остается. Ночью прогнозируемая температура воздуха +9..+11 градусов, днём около +14.

В четверг местами пройдут дожди. Ночью будет всего +6..+4, по области возможны заморозки. Днём +13..+15 градусов.

В пятницу, 20 апреля, ночью прохладно около +5. Днём – не выше +15 градусов.


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Тэги: погода
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