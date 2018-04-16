В Калуге 2-летний малыш провёл 4 дня у трупа мамы в запертой квартире

В пятницу, 12 апреля, в Калуге в одной из квартир в районе Московской площади был обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти. Она проживала в квартире вместе со своим сыном. Мальчику 2,5 года.

- Она мать-одиночка, - рассказала нам знакомая женщины. – Сидела с сыном на больничном, у малыша ветрянка.

Поэтому сразу женщину не хватились. Знакомые заподозрили неладное после того, как в течение нескольких дней не могли дозвониться до неё. Они обратились в полицию.

- Участковый пришёл по адресу, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Через дверь с ним общался ребёнок. Он сказал: «Я хочу кушать. Мама дома, но не может подойти».

Участковый проник в квартиру, обнаружил тело женщины. Сейчас ребёнок помещён в детский дом. Его здоровью ничего не угрожает.

По словам знакомых женщины, мальчик провёл с трупом мамы 4 дня, всё это время он питался одними конфетами, которые нашёл в шкафу. Родственники женщины проживают в Челябинске. Забрать мальчика к себе они отказались. Но как нам стало известно, уже появились калужане, желающие его усыновить.