В Калуге 2-летний малыш провёл 4 дня у трупа мамы в запертой квартире

В пятницу, 12 апреля, в Калуге в одной из квартир в районе Московской площади был обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти. Она проживала в квартире вместе со своим сыном. Мальчику 2,5 года.
- Она мать-одиночка, - рассказала нам знакомая женщины. – Сидела с сыном на больничном, у малыша ветрянка.
Поэтому сразу женщину не хватились. Знакомые заподозрили неладное после того, как в течение нескольких дней не могли дозвониться до неё. Они обратились в полицию.
- Участковый пришёл по адресу, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. - Через дверь с ним общался ребёнок. Он сказал: «Я хочу кушать. Мама дома, но не может подойти».
Участковый проник в квартиру, обнаружил тело женщины. Сейчас ребёнок помещён в детский дом. Его здоровью ничего не угрожает.
По словам знакомых женщины, мальчик провёл с трупом мамы 4 дня, всё это время он питался одними конфетами, которые нашёл в шкафу. Родственники женщины проживают в Челябинске. Забрать мальчика к себе они отказались. Но как нам стало известно, уже появились калужане, желающие его усыновить.
|
Фура перевернула трактор и загорелась 16.04.2018 16:21
Девушка сломала обе ноги в аварии на улице Кирова 16.04.2018 15:01
Двух женщин сбили на «зебре» 16.04.2018 13:58
Пироманы подожгли кладбище в Литвиново 16.04.2018 11:27
В Калуге в пруду нашли тело мужчины 16.04.2018 11:11
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: