Картина дня: трагедия в Козельске, затопления в Обнинске

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 10 апреля.

В Козельске 10-летняя девочка каталась вечером на роликах, дотронулась до уличного металлического ограждения и получила смертельный электрический разряд. Дети продолжают гибнуть из-за чье-то халатности.

Уровень воды в реках приближается к опасным показателям. В Обнинске уже затопило садовое товарищество. МЧС ожидает, что отрежет от мира и деревню в Дзержинском районе.

Спасатели нашли основания для закрытия 4 торговых центров в Калуге. Теперь дело за прокуратурой и судом.

По просьбе чиновника в Калуге продлили зиму. Из-за этого коммунальщики не могут начать убирать песок пылесосами.

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