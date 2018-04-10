Картина дня: трагедия в Козельске, затопления в Обнинске

Рассказываем, какими новостями запомнился вторник, 10 апреля.
В Козельске 10-летняя девочка каталась вечером на роликах, дотронулась до уличного металлического ограждения и получила смертельный электрический разряд. Дети продолжают гибнуть из-за чье-то халатности.
Уровень воды в реках приближается к опасным показателям. В Обнинске уже затопило садовое товарищество. МЧС ожидает, что отрежет от мира и деревню в Дзержинском районе.
Спасатели нашли основания для закрытия 4 торговых центров в Калуге. Теперь дело за прокуратурой и судом.
По просьбе чиновника в Калуге продлили зиму. Из-за этого коммунальщики не могут начать убирать песок пылесосами.
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Картина дня: варвары, морозы и велосипеды 09.04.2018 20:00
Картина дня: проверки МЧС, Власкины и сосульки 29.03.2018 20:00
Картина дня: эвакуации по всему городу 28.03.2018 20:00
Картина дня: общая беда и новый градоначальник 27.03.2018 20:00
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