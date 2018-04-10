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Спасатели нашли основания для закрытия 4 ТЦ в Калуге

10.04.2018 12:51 20 10706 Елена Французова
Спасатели нашли основания для закрытия 4 ТЦ в Калуге

Во вторник, 10 апреля, прошла пресс-конференция по итогам проверок торговых центров.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, всего с 26 марта было проверено 13 ТЦ, 11 – Калуге, 2 – в Обнинске. В каждом заведении выявлены нарушения.

- Выявлено 849 нарушений требований пожарной безопасности, из них 287 допущены собственниками или управляющими организациями ТЦ, 562 - арендаторами, - сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Калужской области Александр ТРИФОНОВ. – Цифра большая, но 562 нарушения – незначительные, документальные – отсутствие обучения ответственных лиц требованиям пожарной безопасности, отсутствуют на местах журналы проведения инструктажей, а также журналы учёта огнетушителей.

Основные нарушения собственников ТЦ - несоответствие уровня звука системы оповещения людей о пожаре, отсутствие планов эвакуации людей или их несоответствие действительности, сужение путей эвакуации или их захламление.

Вся информация передана в прокуратуру. Именно там будут приниматься решения о привлечении к административной ответственности собственников ТЦ, за мелкие нарушения, совершённые впервые могут быть вынесены предупреждения.

Грубые нарушения, которые представляют опасность для жизни людей, выявлены в «Панораме», «Семейном», «Сити» и «Б-45». По словам сотрудников МЧС, там сужены пути эвакуации или в результате перепланировки помещений не установлены системы пожаротушения и сигнализации.

Решение о приостановлении деятельности будет принимать суд, если основания покажутся достаточными прокуратуре.

Работы по проверке мест массового пребывания людей продолжатся до 30 апреля. Будут проверены офисные и выставочные здания, кинотеатры, музеи, детские и спортивные школы.

Сотрудники МЧС подчёркивают, что подобные проверки проходят регулярно. После трагедии в Кемерово калужане сами стали звонить спасателям и сообщать о тех или иных нарушениях, которые они нашли в ТЦ.


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Тэги: общество мчс александр трифонов
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