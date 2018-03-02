Картина дня: история в баре и драма с любовником

Рассказываем, какими новостями запомнилась пятница, 2 марта.

В Калуге девушка напилась в баре, а потом написала заявление на сотрудника заведения. Якобы она подверглась сексуальному насилию. Теперь самой калужанке грозит срок.

Застройщиков попросили снизить этажность домов. Чиновники говорят, что покупатели в дальнейшем будут требовательнее, поэтому «свечки» в 17-25 этажей никто покупать не станет.

Количество зубров в нашем регионе за год выросло на 16%. Уже сейчас каждый седьмой зубр на планете живёт в Калужской, Орловской или Брянской области.

Застуканный любовник до смерти избил соперника. Кровавая драма разыгралась в ночь на 27 февраля.

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