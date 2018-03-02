Количество зубров в Калужской области за год выросло на 16%

За 2017 год количество зубров на территории заповедника «Калужские засеки» выросло примерно на 16%. В феврале 2018 года в наших лесах насчитали 184 особи, 30 из которых – телята, родившиеся в прошлом году.
Всего в Калужской, Орловской и Брянской областях живет около 15% от мировой популяции этого краснокнижного гиганта.
- В течение года зубриное стадо разбивается на небольшие группы по 10-15 самок с телятами и группы молодых самцов, - рассказали 2 марта в заповеднике. - Старые самцы предпочитают жить по одному, иногда по двое. К зиме самки с телятами собираются в большие группы вблизи подкормочных площадок, однако самцы к ним не всегда примыкают, и чем больше численность группировки, тем больше самцов держатся отдельно. Эти особенности сильно усложняют задачу учетчиков. С ростом численности учет зубра будет еще более трудной задачей, ведь самцам свойственно далеко расселяться.
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