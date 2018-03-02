Калужских застройщиков попросили снизить этажность домов

Калужским застройщикам порекомендовали не увеличивать этажность новостроек, так как слишком высокие дома в ближайшие годы не будут пользоваться спросом. Об этом на недавней коллегии министерства строительства заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита СТАСИШИН.
- Сейчас самое хорошее время для начала строительства, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Однако прошу стараться не увеличивать этажность домов. Нужно заниматься смешанной застройкой: строить трех, пяти, девятиэтажные дома. Если вы будете строить панельные дома 17-25 этажей, то потом не удивляйтесь, что их у вас перестанут покупать. Запрос у людей не только на покупку квадратных метров жилья без отделки, но и на инфраструктуру. Главное, не забывать, что есть такое понятие как «экология глаза» - человек должен видеть небо, выходя из квартиры, а не соседские окна.
В 2017 году в Калужской области сдали 864 тысячи квадратных метров жилья - это шестой показатель по вводу в эксплуатацию жилья в стране.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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