Глас народа
Важно:
Не чистят от снега дороги и тротуары?
Заработала горячая линия! Звоните!
Пятница, 02 марта
$ 56.43 0.06
68.88 0.02
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Жилье, ЖКХ

Калужских застройщиков попросили снизить этажность домов

02.03.2018 15:38 11 3378 Дмитрий Ивьев
Калужских застройщиков попросили снизить этажность домов

Калужским застройщикам порекомендовали не увеличивать этажность новостроек, так как слишком высокие дома в ближайшие годы не будут пользоваться спросом. Об этом на недавней коллегии министерства строительства заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита СТАСИШИН.

- Сейчас самое хорошее время для начала строительства, - приводит его слова пресс-служба правительства. - Однако прошу стараться не увеличивать этажность домов. Нужно заниматься смешанной застройкой: строить трех, пяти, девятиэтажные дома. Если вы будете строить панельные дома 17-25 этажей, то потом не удивляйтесь, что их у вас перестанут покупать. Запрос у людей не только на покупку квадратных метров жилья без отделки, но и на инфраструктуру. Главное, не забывать, что есть такое понятие как «экология глаза» - человек должен видеть небо, выходя из квартиры, а не соседские окна.

В 2017 году в Калужской области сдали 864 тысячи квадратных метров жилья - это шестой показатель по вводу в эксплуатацию жилья в стране.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: жилье недвижимость стасишин
Еще новости из рубрики «Жилье, ЖКХ»

ТОП новостроек Калуги и Обнинска 02.03.2018 14:59

Недостаточно уникальный 16.02.2018 17:17

Выжить зимой: без воды и тепла остались многодетные семьи в Яглово 08.02.2018 11:05

Все проблемные дома на Хрустальной ввели в эксплуатацию 08.02.2018 08:55

В Калуге применяют передовой смоленский опыт строительства 01.02.2018 11:00


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 11 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 03 марта, 11:00
Ярмарка "Театр Вещей"
Дом музыки
сб 03 марта, 16:00
Фестиваль индийской музыки и танца 2018
Областной Молодежный центр
вт 13 марта, 18:00
Весенний кубок КВН
Областной Молодежный центр
вс 04 марта, 12:30
Реконструкция "Освобождение Юхнова"
г. Юхнов

Для детей

сб 03 марта, 10:30
Мастер-классы для детей от "Школы мастеров"
Дом мастеров
сб 03 марта, 12:00
Детская игровая программа «Весёлый переполох»
Калуга
сб 03 марта, 13:00
Праздничная игровая программа «Мой дом. Мой двор. Мой праздник»
Колюпановский СКДЦ
вс 04 марта, 11:00
Щенячий патруль
Арена КТЗ, ДК

Концерты

сб 03 марта, 17:00
Карл Дженкинс. "Stabat Mater"
Дом музыки
сб 03 марта, 20:00
Трио Германа Сметанина
Андеграунд Кафе
вс 04 марта, 18:00
Группа «Тёплая Трасса»
Андеграунд Кафе
вс 04 марта, 19:00
J. Seven, концерт "Из Израиля с любовью"
Филармония

Кино

Чёрная Пантера
Пятьдесят оттенков свободы
Ночные игры
Мэри и ведьмин цветок
Новости компаний

Более 10 000 километров оптики построил «Ростелеком» для устранения цифрового неравенства в ЦФО

Самострой требует оформления

В Калужской области выберут Лучшего работодателя

«МегаФон» получил награду за самый быстрый мобильный интернет в России

Опросы
18 марта калужан призывают выбрать не только президента, но и пространство, которое благоустроят в городе в 2018 году. А что, на ваш взгляд, нужно благоустроить в первую очередь? 
 
Парк на месте рынка
 196
Сквер Волкова
 359
Набережную Яченского водохранилища
 743
Другой ответ (напишу в комментариях)
 126
Всего проголосовало: 1424
Новости Обнинска
Блоги

Нитуш's блог - От инженера - к художнику. Перемены в жизни.

Нитуш 19 фев 2018 22:20

Юмор и флуд - Стало страшно жить до жути

Viktorch1311 26 янв 2018 11:07

Хорошая музыка - С Новым 2018 годом!!!

Viktorch1311 01 янв 2018 02:46

ЧК - Смайлик

Viktorch1311 27 дек 2017 14:22

Новости партнеров

Какой марки выбрать принтер: ключевые особенности продукции популярных производителей

Профессиональное BTL-агентство CREON – продвижение услуг и товаров

Журнал FOCUS рассказал об отношении экспертов к диетам по часам

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.