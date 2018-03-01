Картина дня: взрывные пельмени и машина на выборах

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 1 марта.

ФСБ опубликовала видео задержания банды в Калуге. Четырёх человек, напомним, арестовали накануне. У них нашли целый арсенал: от патронов до пулемета.

Среди пришедших на выборы разыграют машину. А вы пойдёте голосовать 18 марта за президента и общественное пространство для благоустройства?

В калужском банке пакет с пельменями приняли за бомбу. Сегодня эвакуировали здание на улице Луначарского.

Два года молодой хирург добивался правды. Рассказываем историю врача из Юхнова.

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